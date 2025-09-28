पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय, बापानं पोटच्या दोन मुलांची विळ्यानं केली निर्घृण हत्या; हल्ल्यात तिसरा मुलगा गंभीर जखमी

Summary Pointsदुगनूर कॅम्पमध्ये बापाने दोन मुलांचा विळ्याने वार करून खून केला.तिसरा मुलगा गंभीर जखमी असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.आरोपी शरणप्पा घटनेनंतर फरार झाला आहे..बंगळूर : यादगीर तालुक्यातील दुगनूर कॅम्पमध्ये अमानुष घटना घडली. बापाने पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत आपल्या दोन मुलांची विळ्याने वार करून निर्घृण हत्या (Karnataka Crime) केली. तर हल्ल्यात तिसरा मुलगा गंभीर झाला आहे. .आरोपी शरणप्पा याने त्याचा तीन वर्षांचा मुलगा भार्गव आणि पाच वर्षांची सानवी यांची घरी असताना विळ्याने हत्या केली. त्याची पत्नी आणि आई यावेळी बाहेर फिरायला गेल्या होत्या. तिसरा मुलगा हेमंत (वय आठ वर्षे) याच्यावरही हल्ला करण्यात आला. त्याची प्रकृती गंभीर आहे. घटनेनंतर शरणप्पा पळून गेला..Sangli Crime : आई मजुरीला जाताच दहावीच्या विद्यार्थिनीनं पत्र्याच्या अँगलला लावून घेतला गळफास; का उचललं टोकाचं पाऊल?.जखमी हेमंतवर यादगीर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आरोपी शरणप्पा याने १० वर्षांपूर्वी जयम्माशी लग्न केले. सुरुवातीच्या काळात सर्व काही ठीक होते. त्यांना तीन मुले झाली. अत्यंत संशयी असलेला शरणप्पा दोन वर्षांपासून पत्नी जयम्मा हिच्या चारित्र्यावर संशय घेत होता..तो नेहमी पत्नीला धमकावयाचा की, त्याला झालेली तीन मुले त्याची नाहीत. या कारणास्तव जयम्मा दोन वर्षांपूर्वी जीवाच्या भीतीने मुलांसह माहेरी गेली होती. पंचांनी तडजोड केल्यानंतर ते दोघे १५ दिवसांपूर्वी एकत्र आले होते..FAQsप्रश्न १: दुगनूर कॅम्पमध्ये काय घटना घडली?उत्तर: बापाने पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन दोन मुलांची हत्या केली व एकाला गंभीर जखमी केले.प्रश्न २: आरोपी कोण आहे?उत्तर: आरोपीचे नाव शरणप्पा असून तो सध्या फरार आहे.प्रश्न ३: जखमी मुलाची प्रकृती कशी आहे?उत्तर: आठ वर्षांचा मुलगा हेमंत गंभीर असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.