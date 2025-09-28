देश

पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय, बापानं पोटच्या दोन मुलांची विळ्यानं केली निर्घृण हत्या; हल्ल्यात तिसरा मुलगा गंभीर जखमी

Father killed Two Children in Yadgir’s Duganoor Camp : आरोपी शरणप्पा याने १० वर्षांपूर्वी जयम्माशी लग्न केले. सुरुवातीच्या काळात सर्व काही ठीक होते.
  • दुगनूर कॅम्पमध्ये बापाने दोन मुलांचा विळ्याने वार करून खून केला.

  • तिसरा मुलगा गंभीर जखमी असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.

  • आरोपी शरणप्पा घटनेनंतर फरार झाला आहे.

बंगळूर : यादगीर तालुक्यातील दुगनूर कॅम्पमध्ये अमानुष घटना घडली. बापाने पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत आपल्या दोन मुलांची विळ्याने वार करून निर्घृण हत्या (Karnataka Crime) केली. तर हल्ल्यात तिसरा मुलगा गंभीर झाला आहे.

