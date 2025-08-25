Yajna Ritual: खळबळजनक ! देवाचं बोलावणं आलं, २० भाविक देहत्याग करणार; पुण्यातील भाविकांचाही समावेश, नेमकं काय घडलं?

Summary कर्नाटकातील अनंतपूर येथे २० भाविकांनी देहत्याग करण्याची घोषणा केली, ज्यात पुण्यातील १० भाविकांचा समावेश आहे.हे सर्व भक्त रामपाल महाराजांचे अनुयायी असून महापूजेच्या समारोपाला प्राण अर्पण करण्याचा निर्णय घेतला होता.प्रशासनाने समुपदेशन, डॉक्टरांची टीम, कलम १४४ लागू करून भाविकांना रोखण्याची कारवाई सुरू केली आहे..Karnataka Pune Connection: कर्नाटकमधील अथणी तालुक्यातील अनंतपूरमध्ये एक खळबळजनक प्रकरण समोर आले आहे. देहत्याग करणार असल्याचे २० भाविकांनी जाहीर केले आहे विशेष म्हणजे या सध्या पुण्यात वास्तव्य करणाऱ्या मूळच्या उत्तरप्रदेशातील १० भाविकांचा समावेश आहे. देहत्याग करण्याच्या भक्तांच्या घोषणेनंतर प्रशासन देखील हादरून गेले. दरम्यान अधिकारी तिथे पोहोचले असून डॉक्टरांसह अधिकाऱ्यांची एक टीम घटनास्थळी तैनात करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी उत्तर प्रदेशसह इतर राज्यांमधून आलेल्या भाविकांना परत पाठवलेअसून भाविकांचे मनपरिवर्तन करणे सुरु आहे. .हे सर्व भक्त रामपाल महाराज यांचे आहेत. अनंतपूर गावातील इराकर कुटुंबातील ४ भाविकांसह हे सर्व भाविक आपले प्राण अर्पण करण्यास तयार होते.६ ते ८ सप्टेंबर दरम्यान अनंतपूर येथे महापूजा होणार आहे. या महापूजेचा समारोप देहार्पणाने होणार होती. देहत्याग करण्याची घोषणा करणाऱ्या तुकाराम इरकर याने सांगितले की, त्यांनी रामपाल महाराजांकडून दिशा घेतली आहे. महाराजांकडून तीर्थ घेत आम्ही देहासह वैठुंठाला जाणार आहोत असे त्याने सांगितले. यामुळे प्रशासन हादरले. . देहत्याग करणाऱ्या २० भक्तांमध्ये मुळचे उत्तर प्रदेशमचे असलेले मात्र पुण्यात स्थायिक झालेल्या १० भाविकांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. अनंतपूर आणि विजयपूर येथील दहा भाविक असे मिळून 20 भाविक देहत्याग करणार होते. त्यांनी निर्णय बदलावा यासाठी समुपदेशन सुरु आहे. .Uttar Pradesh Accident: दुर्दैवी घटना! 'उत्तर प्रदेशातील अपघातात ११ ठार'; मोटार कालव्यात कोसळल्याने दुर्घटना, चार जण जखमी. प्रशासनाल देहत्याग करण्याविषयीची माहिती मिळताच चिक्कोडचे पोलिस उपअधिक्षक, तहसीललदार यांनी गावात जात देहत्याग करण्याची घोषणा करणाऱ्या परिवाराचे मत परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. .तुकाराम इरकर यांचे कुटुंब आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच अन्न त्याग करणाऱ्यांना अन्न पुरवण्यात आले. तर उत्तर प्रदेशमधील भाविकांना माघारी पाठविण्यात आले आहे. तर इराकर कुटुंबाच्या घराभोवती कलम १४४ लागू करण्यात आले. डॉक्टरांसह अधिकाऱ्यांची एक टीम याठिकाणी तैनात करण्यात आली आहे..FAQsप्र.१: हे देहत्याग प्रकरण कुठे घडले? ➡️ कर्नाटकातील अथणी तालुक्यातील अनंतपूर गावात.प्र.२: किती भाविकांनी देहत्याग करण्याची घोषणा केली? ➡️ एकूण २० भाविकांनी.प्र.३: पुण्यातील भाविकांचा यात समावेश आहे का? ➡️ हो, पुण्यातील वास्तव्य करणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील १० भाविकांचा समावेश आहे.प्र.४: भाविक कोणाच्या मार्गदर्शनाखाली आहेत? ➡️ ते सर्व रामपाल महाराजांचे अनुयायी आहेत.प्र.५: प्रशासनाने कोणती पावले उचलली? ➡️ समुपदेशन, डॉक्टर व अधिकारी तैनात, कलम १४४ लागू, व उत्तर प्रदेशातील भाविकांना परत पाठवले.प्र.६: महापूजा कधी आयोजित केली होती? ➡️ ६ ते ८ सप्टेंबर दरम्यान अनंतपूर येथे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.