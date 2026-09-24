Greater Noida Bus Fire : यमुना एक्सप्रेसवेवर धावत्या स्लीपर बसला भीषण आग, ९ जणांचा होरपळून मृत्यू , जीव वाचवण्यासाठी प्रवाशांनी टाकल्या उड्या

उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा येथून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. यमुना एक्सप्रेसवेवरून जाणाऱ्या एका धावत्या स्लीपर बसला अचानक भीषण आग लागली.या अपघातात ९ प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना एक्सप्रेसवेच्या 'झिरो पॉइंट'पासून सुमारे ३२ किलोमीटर अंतरावर, जेवर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आग लागताच प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली आणि जीव वाचवण्यासाठी लोक बसमधून खाली उड्या मारू लागले. या घटनेत नऊ जणांचा मृत्यू झाला असून, बसमध्ये सुमारे ४० ते ५० प्रवासी होते..आगीने काही वेळातच संपूर्ण बसला विळखा घातला. माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी आग विझवण्याचे काम सुरू केले. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर पथकाने आगीवर नियंत्रण मिळवले, मात्र बस पूर्णपणे थंड करण्यासाठी 'कूलिंग' प्रक्रिया अद्याप सुरूच होती..West Bengal Hotel Fire : साखरझोपेत असतानाच मृत्यूने गाठले ! पहाटे हॉटेलला भीषण आग; ७ जणांचा होरपळून मृत्यू, अनेक जखमी.काही लोक अजूनही बसमध्ये अडकले असण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे, ही एक मोठी चिंतेची बाब आहे. अग्निशमन विभागाच्या म्हणण्यानुसार, कूलिंग प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बसच्या आत शोध घेणे शक्य नाही. शोधकार्य पूर्ण झाल्यानंतरच आत अडकलेल्यांची स्थिती आणि जीवितहानीची नेमकी व्याप्ती स्पष्ट होईल..आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. घटनेबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी पोलीस सध्या घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या प्रवाशांशी चर्चा करत आहेत. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून पुढील माहितीची प्रतीक्षा आहे. स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस दोन्ही घटनास्थळी उपस्थित असून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.