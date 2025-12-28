देश

Yamunotri Travel: येथे स्नान केल्यावर अकाली मृत्यूचे भय दूर होते ? या मंदिराला भेट देऊन जाणून घ्या यमुना नदीची रहस्ये!

Yamunotri Dham : यमुनोत्री धाम हे चारधाम यात्रेतील एक पवित्र तीर्थस्थान असून यमुना देवीशी संबंधित श्रद्धा आणि अध्यात्मिक ऊर्जेसाठी प्रसिद्ध आहे. हिमालयाच्या कुशीत वसलेले हे धाम भाविकांना मानसिक शांती आणि आध्यात्मिक समाधान देते.
Spiritual Significance of Yamunotri Dham

सकाळ वृत्तसेवा
उत्तराखंड : उत्तराखंडमधील चारधाम यात्रांपैकी एक असलेले यमुनोत्री धाम श्रद्धा आणि अध्यात्मिक ऊर्जेसाठी ओळखले जाते. यमुना नदी ही सूर्यदेवाची कन्या आणि यमराजाची बहीण मानली जाते. त्यामुळे यमुनोत्रीमध्ये स्नान केल्यास अकाली मृत्यूचे भय दूर होते आणि मोक्षप्राप्ती होते, अशी भक्तांची श्रद्धा आहे. यमुनोत्री मंदिर आणि परिसराशी निगडित अनेक धार्मिक कथा, नैसर्गिक वैशिष्ट्ये आणि रहस्ये आहेत, ज्यामुळे हे धाम भाविकांसाठी विशेष महत्त्वाचे ठरते.

