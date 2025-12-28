Yamunotri Travel: येथे स्नान केल्यावर अकाली मृत्यूचे भय दूर होते ? या मंदिराला भेट देऊन जाणून घ्या यमुना नदीची रहस्ये!

उत्तराखंड : उत्तराखंडमधील चारधाम यात्रांपैकी एक असलेले यमुनोत्री धाम श्रद्धा आणि अध्यात्मिक ऊर्जेसाठी ओळखले जाते. यमुना नदी ही सूर्यदेवाची कन्या आणि यमराजाची बहीण मानली जाते. त्यामुळे यमुनोत्रीमध्ये स्नान केल्यास अकाली मृत्यूचे भय दूर होते आणि मोक्षप्राप्ती होते, अशी भक्तांची श्रद्धा आहे. यमुनोत्री मंदिर आणि परिसराशी निगडित अनेक धार्मिक कथा, नैसर्गिक वैशिष्ट्ये आणि रहस्ये आहेत, ज्यामुळे हे धाम भाविकांसाठी विशेष महत्त्वाचे ठरते..सूर्य कुंड आणि प्रसादाचे रहस्ययमुनोत्री मंदिराच्या अगदी जवळ अत्यंत गरम पाण्याचा झरा आहे, ज्याला 'सूर्य कुंड' म्हटले जाते. या कुंडाचे पाणी इतके गरम असते की, भाविक त्यात तांदूळ किंवा बटाटे कापडात बांधून टाकतात आणि काही वेळातच ते शिजून तयार होतात. हाच शिजलेला भात 'प्रसाद' म्हणून घरी नेला जातो..थकवा दूर करणारे आयुर्वेदिक गरम पाण्याचे कुंडयमुनोत्रीला पोहोचण्यासाठी ५ किमीची खडतर चढण चढावी लागते. मात्र, मंदिराजवळ असलेल्या दोन गरम पाण्याच्या कुंडात स्नान केल्यावर भाविकांचा सर्व शारीरिक थकवा क्षणात दूर होतो. या पाण्यात नैसर्गिक गंधक आणि खनिजे असल्याने ते आरोग्यासाठीही फायदेशीर मानले जाते..स्वर्णमय हिमालयस्थानिक लोककथांनुसार, या भागातील हिमालयाची शिखरे कधीकाळी सोन्यासारखी चमकत असत. आजही सूर्योदयाच्या वेळी इथल्या बर्फाच्छादित शिखरांवर पडणारी सूर्याची किरणे एका दिव्य सुवर्णनगरीचा भास निर्माण करतात. हे क्षेत्र देवी-देवतांचे निवासस्थान मानले जाते..दिव्य गुफा आणि प्राचीन मंदिरेयमुनोत्रीच्या आसपास अनेक रहस्यमय गुहा आहेत. असे मानले जाते की प्राचीन काळी अनेक ऋषी-मुनी आणि स्वतः देवतांनी या गुहांमध्ये तपश्चर्या केली होती. गडवालच्या महाराणीने बांधलेले मुख्य मंदिर आणि त्याभोवतीची वास्तुकला आजही पर्यटकांना थक्क करते..अमृततुल्य यमुना जलस्कंद पुराणानुसार, यमुनेचे पाणी केवळ नदी नसून ते 'अमृत' आहे. या पवित्र जलाच्या स्पर्शाने मानवाचे सर्व पाप धुतले जातात आणि आत्मिक शांती मिळते, अशी भक्तांची गाढ श्रद्धा आहे..यमुनोत्रीला गेल्यावर 'या' ठिकाणांना नक्की भेट द्याखरसाली: हे यमुना देवीचे हिवाळ्यातील निवासस्थान आहे. जेव्हा हिवाळ्यात मुख्य मंदिराचे दरवाजे बंद होतात, तेव्हा देवीची पूजा खरसालीमध्ये केली जाते.हनुमान चट्टी: यमुनोत्रीच्या मार्गावर असलेले हे ठिकाण भगवान हनुमानाला समर्पित आहे. इथले शांत वातावरण आणि संगमरवरी मूर्ती अतिशय सुंदर आहेत.डोडीताल: हिमालयाच्या कुशीत असलेली ही एक अत्यंत सुंदर सरोवर (झील) आहे. याचा संबंध भगवान शिव आणि गणेशाशी जोडला जातो. ट्रेकिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी हे उत्तम ठिकाण आहे.अछल चट्टी: इथून हिमालयाच्या रांगांचे विहंगम दृश्य पाहायला मिळते. निसर्गप्रेमींसाठी हे एक नंदनवनच आहे..शारीरिकदृष्ट्या ही यात्रा कठीण असली, तरी यमुनोत्रीची अध्यात्मिक ऊर्जा आणि निसर्गसंपदा भाविकांना विलक्षण मानसिक शांतता देऊन जाते, असे अनेक भाविक सांगतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.