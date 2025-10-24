देश

Karnataka Politics : 'सतीश जारकीहोळी हेच सिद्धरामय्यांचे वारसदार'; मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाचा राजकीय बॉम्ब, २०२८ च्या निवडणुकीबाबत स्पष्ट केली भूमिका

Yathindra Siddaramaiah’s statement stirs Karnataka politics : यतींद्र सिद्धरामय्यांनी कप्पलगुद्दी येथे सतीश जारकीहोळी यांना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांचे राजकीय वारसदार ठरवले. त्यांच्या वक्तव्याने काँग्रेस व राज्य राजकारणात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
चिक्कोडी : आगामी २०२८ ची विधानसभा निवडणूक माझे वडील आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) लढवणार नाहीत. मात्र, काँग्रेसच्या सिध्दांतावर चालणारे राज्यात अनेक राजकारणी आहेत. त्यांनी सतीश जारकीहोळी यांना पुढे नेले पाहिजे. सिद्धरामय्यांनंतर त्यांच्या जागेवर काम करण्याची ताकद सतीश जारकीहोळींमध्ये आहे आणि सतीश जारकीहोळी (Satish Jarkiholi) हेच सिद्धरामय्या यांचे वारसदार आहेत, असे परखड मत विधान परिषद सदस्य डॉ. यतींद्र सिद्धरामय्या यांनी केले.

