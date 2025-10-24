Karnataka Politics : 'सतीश जारकीहोळी हेच सिद्धरामय्यांचे वारसदार'; मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाचा राजकीय बॉम्ब, २०२८ च्या निवडणुकीबाबत स्पष्ट केली भूमिका

चिक्कोडी : आगामी २०२८ ची विधानसभा निवडणूक माझे वडील आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) लढवणार नाहीत. मात्र, काँग्रेसच्या सिध्दांतावर चालणारे राज्यात अनेक राजकारणी आहेत. त्यांनी सतीश जारकीहोळी यांना पुढे नेले पाहिजे. सिद्धरामय्यांनंतर त्यांच्या जागेवर काम करण्याची ताकद सतीश जारकीहोळींमध्ये आहे आणि सतीश जारकीहोळी (Satish Jarkiholi) हेच सिद्धरामय्या यांचे वारसदार आहेत, असे परखड मत विधान परिषद सदस्य डॉ. यतींद्र सिद्धरामय्या यांनी केले..मुख्यमंत्र्यांचे पुत्र डॉ. यतींद्र यांचे हे वक्तव्य म्हणजे ऐन दिवाळीत राजकीय बॉम्ब ठरला आहे. त्यावर राज्यात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. रायबाग तालुक्यातील कप्पलगुद्दी येथे कनकदास पुतळा अनावरण कार्यक्रमासाठी आले असता डॉ. यतींद्र बोलत होते..Government Officer : संघाच्या पथसंचलनात सहभागी झालेल्या आणखी एका सरकारी कर्मचाऱ्यावर कारवाई; वैद्यकीय अधिकाऱ्याला केलं निलंबित.डॉ. यतींद्र पुढे म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे आता आपल्या राजकीय कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात आहेत. वडील सिद्धरामय्या हे प्रगत, सर्वसमावेशक विचारसरणीवर आधारित राजकारणावर विश्वास ठेवतात. अशा काळात त्यांच्या सिध्दांतांना पुढे नेण्यासाठी मंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्यासारखे नेते मार्गदर्शन करतील, असा विश्वास आहे..सत्ताधारी काँग्रेसच्या विचारसरणीवर श्रद्धा असणाऱ्या सर्व राजकारण्यांना आणि तरुणांना ते पुढे नेतील. राजकीय शेवटचा टप्पा म्हटल्याने उद्याच ते राजकारण सोडतील, असा अर्थ नाही. २०२८ ची निवडणूक लक्षात घेऊन ती भूमिका मांडली आहे.’ राजकीय वारशाबाबत विचारले असता डॉ. यतींद्र सिद्धरामय्या म्हणाले, ‘राजकीय उत्तराधिकारीबाबत बोललेलो नाही. मात्र, सैद्धांतिक आणि विचारसरणीवर आधारित राजकारण करणारे नेते पुढील पिढीचे नेतृत्व करावेत, अशी माझी भूमिका आहे..Jaish-e-Mohammed : पाकिस्तानचा नवा डाव! महिलांसाठी 'जिहादी कोर्स'ची ऑनलाईन सुरुवात; प्रवेश फी फक्त 156 रुपये, कोर्समध्ये काय शिकवले जाणार?.मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चेबाबत त्यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, सद्यस्थितीत काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्री बदलाची कोणतीही चर्चा नाही. तथाकथित ‘नोव्हेंबर क्रांती’ ही फक्त अफवा आहे. सिद्धरामय्यांनंतर त्यांच्या खुर्चीवर उभे राहण्याची क्षमता नक्कीच सतीश जारकीहोळींमध्ये आहे. माझे वडील सामाजिक न्यायावर आधारित राजकारणावर विश्वास ठेवतात. सतीश जारकीहोळी हे देखील त्याच मार्गावर चालतात. त्यामुळे भविष्यात सैद्धांतिक राजकारणाचे नेतृत्व करण्यासाठी ते योग्य व्यक्ती आहेत..'मी आशावादी आहे'डॉ. यतींद्र सिद्धरामय्या यांनी केलेल्या वक्तव्यावर मंत्री सतीश जारकीहोळी म्हणाले, ‘‘राज्यात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बदलाबाबत आपल्याला माहिती नाही. पण, २०२८ मध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी इच्छुक आहे.’’ बेळगाव तालुक्यातील काकती येथे त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्ही आजही ‘अहिंद’ नेतेच आहोत. २०२८ मध्ये मी मुख्यमंत्रिपदासाठी इच्छुक असल्याचे यापूर्वीच सांगितले आहे. अजूनही ३० महिने कालावधी आहे, तरीही पक्ष अंतिम निर्णय घेत असतो. पक्षातील आमदारांवर सर्व अवलंबून आहे, असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.