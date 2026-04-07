YEIDA: एअरपोर्ट शेजारी स्वतःचं घर घेण्याची सुवर्णसंधी! नवी प्लॉट स्कीम लाँच; पाहा किती आहे किंमत आणि कसा करायचा अर्ज

नोएडा इंटरनॅशनल एअरपोर्टचे उद्घाटन झाल्यापासून जेवर परिसरात जमिनीच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. अशातच स्वतःचे हक्काचे घर बांधण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणाने (YEIDA) एक आनंदाची बातमी आणली आहे. प्राधिकरणाने ९७३ निवासी प्लॉटसाठी आपली नवीन योजना अधिकृतपणे लाँच केली आहे. जेवर एअरपोर्ट, फिल्म सिटी आणि यमुना एक्सप्रेसवेच्या अगदी जवळ राहण्याची ही एक मोठी संधी आहे..ही योजना प्रामुख्याने सेक्टर-१५सी, १८ आणि २४ए मध्ये पसरलेली आहे. यामध्ये मध्यम आणि मोठ्या आकाराचे विविध प्लॉट उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यामध्ये १६२, १८३, १८४, २००, २२३ आणि २९० चौरस मीटरचे भूखंड आहेत.या योजनेचा दर ३६,२६० रुपये प्रति चौरस मीटर इतका निश्चित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे १६२ चौरस मीटरचे ४७६ प्लॉट आणि २०० चौरस मीटरचे ४८१ प्लॉट असे सर्वाधिक पर्याय सर्वसामान्यांसाठी खुले आहेत..प्लॉटसाठी नोंदणी शुल्क देखील जाहीर करण्यात आले आहे. १६२ चौरस मीटरच्या प्लॉटसाठी सामान्य वर्गाला ५,८७,४१२ रुपये नोंदणी फी भरावी लागेल, तर अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी ही फी २,९३,७०६ रुपये आहे.२९० चौरस मीटरच्या सर्वात मोठ्या प्लॉटसाठी सामान्य वर्गाला १०.५१ लाख रुपयांपर्यंत नोंदणी शुल्क भरावे लागणार आहे. ही रक्कम अर्जासोबत जमा करणे आवश्यक आहे..या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया ६ एप्रिल २०२६ पासून सुरू झाली आहे. इच्छुक उमेदवार ६ मे २०२६ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. यानंतर १८ जून २०२६ रोजी लकी ड्रॉ काढला जाईल, ज्यामध्ये नशीबवान विजेत्यांना प्लॉटचे वाटप केले जाईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असून प्राधिकरणाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून अर्ज करता येईल.येथील सुविधा जागतिक दर्जाच्या आहेत. जवळच नोएडा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट असल्याने आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी, मेडिकल डिव्हाईस पार्क आणि मोटो जीपी ट्रॅक यांसारखे मोठे प्रकल्प अगदी हाकेच्या अंतरावर आहेत..यमुना एक्सप्रेसवेमुळे दिल्ली-आग्रा प्रवासही सुकर होणार आहे. एअरपोर्टवरून लवकरच कमर्शियल उड्डाणे सुरू होणार असल्याने, आता गुंतवणूक करणे हा एक अतिशय हुशार निर्णय ठरू शकतो.अर्ज करण्यासाठी तुम्ही यमुना प्राधिकरणाच्या www.yamunaexpresswayauthority.com या संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता. मदतीसाठी प्राधिकरणाने बँक ऑफ बडोदा, एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय सारख्या बँकांशी करार केला आहे. अधिक माहितीसाठी तुम्ही १८०० १८० ८२९६ या टोल फ्री क्रमांकावर देखील संपर्क साधू शकता.