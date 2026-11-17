उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे दोन दिवसांपासून मथुरेत भाजपच्या चिंतन शिबिरात होते. त्यानंतर आग्रा दौरा नियोजित होता. पण आता अचानक आग्रा दौरा रद्द केला असून ते दिल्लीला जाणार आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत योगी आदित्यनाथ यांची बैठक होणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अमित शहा राज्यातील स्थितीचा आढावा घेणार असल्याचं सांगण्यात येतंय..मथुरेत चिंतन बैठक संपल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुपारी आग्रा दौऱ्यावर जाणार होते. पक्षाच्या दिवंगत आमदारांच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन सांत्वन करणार होते. मात्र हा दौरा अचानक रद्द करण्यात आलाय. दिल्लीहून त्यांना बैठकीसाठी निमंत्रण आल्यानंतर दौरा रद्द केला..भ्रष्टाचाराचं जिवंत उदाहरण! केजरीवालांचा 'शीशमहल' सर्वांसाठी खुला, तिकीट घेऊन पाहता येणार; भाजप सरकारची घोषणा.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या दिल्ली दौऱ्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. मथुरेत गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या भाजपच्या उच्चस्तरीय बैठकीत भाजपाध्यक्ष नितीन नवीन हेसुद्धा सहभागी होणार आहेत. ही बैठक संपल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या बैठकीचं रिपोर्ट कार्ड घेऊन दिल्लीला जाणार आहेत..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांसोबत होणाऱ्या बैठकीत मथुरेत झालेल्या दोन दिवसीय चिंतन शिबिराची माहिती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील वरिष्ठांसोबत होणाऱ्या बैठकीत चर्चा होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय..मथुरेत गोग्राम परखम इथं आय़ोजित केलेल्या बैठकीचं नावही एका रात्रीत बदलण्यात आलं. आधी या बैठकीला चिंतन शिबिर असं नाव दिलं होतं. पण बैठक सुरू होताच त्याचं नाव योजना बैठक असं करण्यात आलं. बैठक सुरू होण्याआधी ज्या नेते, मंत्री खासदार आणि आमदारांची नावे यादीत नव्हती त्यांना बैठकीतून बाहेर घालवण्यात आलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.