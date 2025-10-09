देश

CM Yogi Adityanath: सफाई कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार १६ ते २० हजार रुपये: मुख्यमंत्री आदित्यनाथ देणार दिवाळी गिफ्ट

Diwali Bonus 2025: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिवाळी निमित्त सफाई कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट १६ ते २० हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा केली. यासोबतच पाच लाख रुपयांपर्यंत ‘आयुष्मान भारत कार्ड’ अंतर्गत आरोग्य सुविधा देखील उपलब्ध होणार आहेत.
वाराणसी: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी (०६ ऑक्टोबर) एक मोठी घोषणा केली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, यापुढे कोणत्याही सफाई कर्मचाऱ्याचे शोषण (exploitation) होणार नाही आणि लवकरच त्यांच्या बँक खात्यात थेट १६ हजार ते २० हजार रुपये जमा केले जातील.

