CM Yogi Adityanath: सफाई कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार १६ ते २० हजार रुपये: मुख्यमंत्री आदित्यनाथ देणार दिवाळी गिफ्ट

वाराणसी: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी (०६ ऑक्टोबर) एक मोठी घोषणा केली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, यापुढे कोणत्याही सफाई कर्मचाऱ्याचे शोषण (exploitation) होणार नाही आणि लवकरच त्यांच्या बँक खात्यात थेट १६ हजार ते २० हजार रुपये जमा केले जातील..वाराणसीतील पिपलानी कटरा येथे आयोजित 'स्वच्छता मित्र सन्मान समारोहा' मध्ये मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. त्यांनी 'स्वच्छता ही सेवा पंधरवडा' मध्ये उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या 'स्वच्छता मित्रांचा' सन्मान केला आणि त्यांना स्वच्छता किट्सचे वाटप केले. यावेळी त्यांनी सफाई मित्रांवर पुष्पवृष्टी (Flowers Rain) देखील केली..आयुष्मान कार्डची आरोग्य सुविधामुख्यमंत्री योगी म्हणाले, "काही दिवसांच्या आत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट १६ ते २० हजार रुपये पाठवले जातील आणि कोणीही त्यांचे शोषण करू शकणार नाही." यासोबतच त्यांनी दुसरी महत्त्वाची घोषणा केली: सरकार सफाई कर्मचारी आणि स्वच्छता मित्रांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचे 'आयुष्मान भारत कार्डा' अंतर्गत आरोग्य विमा (Health Insurance) सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे..वाल्मिकी जयंती आणि समाज समरसतेचा संदेशमुख्यमंत्री योगी यांनी ७ ऑक्टोबर रोजी भगवान वाल्मिकी जयंती निमित्त सार्वजनिक सुट्टी (Public Holiday) जाहीर केली. भगवान वाल्मिकींचे महत्त्व सांगताना ते म्हणाले, "भगवान वाल्मिकी हे भारताच्या ऋषी परंपरेतील, सनातन धर्माचे भाग्यविधाते आहेत. ते आपल्या रोमरोमात आणि श्वासाश्वासात प्रभू रामचंद्रांचा वास करणारे त्रिकालदर्शी ऋषी आहेत." त्यांनी वाल्मिकींना जगातील पहिले सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रचणारे आदिकवी असे संबोधले..दिवाळीला गरीबांच्या घरीही दिवा लागावामुख्यमंत्री योगींनी लोकांना आवाहन केले की, दिवाळीच्या निमित्ताने प्रत्येक स्वच्छता मित्र आणि सफाई कर्मचाऱ्याला मिठाई वाटावी, तसेच प्रत्येक गरिबाच्या घरी दिवाळीची मिठाई आणि दिवा नक्की पोहोचला पाहिजे."हीच समाजाची समरसता आहे. आपले काम जोडणे आहे, तोडण्यासाठी समाजवादी पक्ष (सपा) आणि काँग्रेस आधीच बसलेले आहेत. आपण समाजाला तुटू द्यायचे नाही," असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले.यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'स्वच्छ भारत अभियाना'ची प्रशंसा केली आणि प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छतेबद्दल जागरूक करणे, हाच या अभियानाचा उद्देश असल्याचे सांगितले..