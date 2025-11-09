Bihar Elections : एक्सप्रेस वे बांधल्याने विकास होईल : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

Blaming Congress and RJD for Bihar's Decline : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाच्या (RJD) १५ वर्षांच्या राजवटीवर जोरदार टीका केली आहे. ते म्हणाले की, राजदच्या काळात बिहारमध्ये अराजकतेचे वातावरण होते. शनिवारी (८ नोव्हेंबर) मोतिहारी आणि पिपरा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये भाजप उमेदवारांच्या बाजूने प्रचार करताना त्यांनी मतदारांना संबोधित केले..मोतिहारीतील स्पोर्ट्स क्लब मैदानात झालेल्या सभेत सीएम योगी म्हणाले, "तो काळ ज्यांनी पाहिला आहे, त्यांना विचारा की तेव्हा राज्याची काय स्थिती होती. सात हजारांहून अधिक अपहरण झाले. व्यावसायिक, उद्योजक, डॉक्टर, लहान मुले, मुली कोणीच सुरक्षित नव्हते. फक्त राजदचे एक कुटुंबच सुरक्षित होते."ते म्हणाले की, गुन्हेगार आणि माफिया कोणाचेच सगे नसतात, त्यांची कोणतीही जात नसते. गुन्हेगारी हा त्यांचा धंदा असतो..सुरक्षा विकासाची पहिली अटसीएम योगी यांनी सांगितले की, कोणत्याही क्षेत्रात विकास आणि गुंतवणूक होण्यासाठी सुरक्षा ही सर्वात महत्त्वाची अट असते. बिहारमध्ये गेल्या २० वर्षांत एनडीए सरकारने लोकांना भयमुक्त केले आहे.रोड कनेक्टिव्हिटी सुधारली आहे, रेल्वे नेटवर्कचा वेगाने विकास झाला आहे. मेट्रोची सुविधा मिळत आहे. एनआयटी, आयआयटी, एम्स, अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालये वेगाने उघडली आहेत. गुंतवणूक वाढत आहे.त्यांनी घोषणा केली की, गोरखपूरपासून सिलीगुडीपर्यंत एक्सप्रेस वे बनवला जात आहे, ज्यामुळे मोतिहारी एक आर्थिक कॉरिडॉर म्हणून विकसित होईल..Nashik Crime : दोन टोळ्यांतील वाद विकोपाला! बेथेलनगर गोळीबार प्रकरणी आणखी एका आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या.सीएम योगी म्हणाले, "बिहारचा भूतकाळ गौरवशाली राहिला आहे. बिहारने देशाला नालंदा विद्यापीठ दिले, महात्मा बुद्धांना इथे ज्ञान प्राप्त झाले, महावीर स्वामींनी इथे जन्म घेतला. तरीही बिहार मागे का पडला? याचे दोषी कोण आहेत?"यासाठी त्यांनी काँग्रेस आणि राजदला दोषी ठरवले. त्यांनी सांगितले की, येथील लोकांच्या बुद्धिमत्तेची आणि मेहनतीची जगाला कदर आहे, पण बिहारच्या विकासासाठी त्यांच्या प्रतिभा आणि ऊर्जेचा योग्य वापर होऊ दिला नाही..राम मंदिर आणि मजबूत भारत काँग्रेस म्हणायची की राम नाहीच. बिहारमध्ये रथयात्रा थांबवली गेली. त्यांचे सहयोगी समाजवादी पक्ष (सपा) अयोध्येत गोळ्या चालवत होते. पण रामभक्त म्हणायचे, 'गोळी खाऊ, पण मंदिर तिथेच बनवू.' नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील 'डबल इंजिन' सरकारने आज भव्य राम मंदिराचे निर्माण केले. अयोध्यामध्ये राम मंदिर बनल्यानंतर सीतामढीमध्ये माता सीतेचे मंदिर बनत आहे. अयोध्या ते सीतामढीपर्यंत राम जानकी पथाचे बांधकाम सुरू आहे.गेल्या ११ वर्षांत मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखाली देश एक मोठी ताकद म्हणून उभा राहिला आहे. भारत आता मजबूत आहे, मजबूर नाही. शत्रूंना त्यांच्या घरात घुसून मारले जाते. तसेच, मार्च २०२६ पर्यंत देशातील नक्षलवादाचे कंबरडे पूर्णपणे मोडले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..यावेळी, त्यांनी तिरहुत उच्च विद्यालय मेहसीच्या आवारात एनडीएचे उमेदवार श्याम बाबू यादव यांच्या बाजूनेही सभेला संबोधित केले. माजी केंद्रीय मंत्री आणि स्थानिक खासदार राधा मोहन सिंह यांच्यासह सर्व घटक पक्षांचे नेते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.