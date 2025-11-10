CM Yogi Adityanath: बिहारच्या रिंगणात ‘बुलडोझर बाबां’चा प्रचार; योगी आदित्यनाथांच्या दोन डझन सभा, ‘महाआघाडी’वर जोरदार प्रहार

शरत् प्रधान लखनौ : बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक प्रचाराला सुरुवात झाल्यापासून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्याच्या विविध भागांत सुमारे दोन डझन जाहीर सभांमध्ये सहभाग घेतला आहे..‘एनडीए’च्या स्टार प्रचारकांपैकी एक असलेल्या योगी आदित्यनाथ यांनी बिहारच्या मोठ्या भागाचा दौरा केला आहे. या दौऱ्यादरम्यान त्यांना जिथे त्यांना ‘बुलडोझर बाबा’ ही नवी ओळख मिळाली आहे. मुस्लिमांच्या बेकायदा मालमत्तांना लक्ष्य केल्यामुळे योगी भाजप-संघाच्या विचारधारेचे नेते म्हणून आपली ओळख आणखी मजबूत करू पाहत आहेत..बिहारमधील ज्या भागात जातीच्या आधारावर मतांची विभागणी होऊ शकते, असे भाजपला वाटते त्या भागात योगी आदित्यनाथ यांना प्रचंड मागणी होती. आपल्या सभांमधून त्यांनी उत्तर प्रदेशातील त्यांच्या सरकारच्या कामाची आठवण करून दिली..बिहारमध्येही ‘एनडीए’ सत्तेत आल्यास सुशासन मिळेल, असे आश्वासन ते आपल्या सभांमधून मतदारांना देत आहेत. उत्तर प्रदेशातील ‘माफियायुगा’चा अस्त झाल्याचा दावा, ते आपल्या सभांमधून करीत आहेत. त्याबद्दल स्वतःची पाठही थोपटून घेत आहेत. मात्र, दुसरीकडे राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या नोंदीनुसार उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगारी वाढत असल्याचे चित्र आहे. हा विरोधाभास मात्र स्पष्टपणे नजरेत भरणारा आहे..CM Yogi Adityanath: सीएम योगींचा सिंगापूर आणि जपानमध्ये 'रोड शो'; अनेक मंत्रीही जाणार सोबत, हे आहे मोठे उद्दिष्ट...बिहारच्या सासाराम जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या योगींच्या रॅलीतील जनतेचा आक्रोश पाहायला मिळाला. १७ वर्षीय मुलगी ‘एनईटी’ची तयारी करीत असताना फेब्रुवारी २०२५ मध्ये वाराणसीतील वसतिगृहाच्या खोलीत ती मृतावस्थेत आढळली होती. तिचे आई-वडील उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन पोलिस प्रमुख प्रशांतकुमार यांनाही भेटले होते; परंतु आतापर्यंत या प्रकरणाचा उलगडा होऊ शकला नाही. निवडणूक रॅलीला संबोधित करताना, योगी यांना गर्दीसमोर या प्रकरणाच्या सखोल ‘एसआयटी’ची चौकशी करण्याचे जाहीर करावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.