UP Development : बुंदेलखंड आता दिल्ली-चेन्नईसारखा चमकेल! विमानतळ, रेल्वे, आयटी पार्कमुळे भागाचं नशीब पालटणार; नोकरीच्या संधींचा महासागर!

The New Engine for UP's Industrial Growth : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरणाचे (BIDA) नवीन इंजिन म्हणून वर्णन केले असून, आता बुंदेलखंडची ओळख मागासलेपणाची न राहता प्रगतीचे प्रतीक बनेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
CM Yogi Adityanath declares the newly formed BIDA as the 'new engine' of industrial growth, making Bundelkhand a symbol of progress

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी आपल्या सरकारी निवासस्थानी नुकत्याच तयार झालेल्या बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरणाची (बीडा) मोठी बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी सांगितले की, बीडा हे आता राज्याच्या औद्योगिक विकासाचे नवीन इंजिन बनेल. ते म्हणाले, "बुंदेलखंडची ओळख आता मागासलेपणाची (मागासलेपणा म्हणजे पाठीमागे राहणे) राहणार नाही, तर हा भाग प्रगतीचे प्रतीक बनेल."

Uttar Pradesh
Development
Infrastructure
Industrial Training Institute

