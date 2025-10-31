UP Development : बुंदेलखंड आता दिल्ली-चेन्नईसारखा चमकेल! विमानतळ, रेल्वे, आयटी पार्कमुळे भागाचं नशीब पालटणार; नोकरीच्या संधींचा महासागर!

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी आपल्या सरकारी निवासस्थानी नुकत्याच तयार झालेल्या बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरणाची (बीडा) मोठी बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी सांगितले की, बीडा हे आता राज्याच्या औद्योगिक विकासाचे नवीन इंजिन बनेल. ते म्हणाले, "बुंदेलखंडची ओळख आता मागासलेपणाची (मागासलेपणा म्हणजे पाठीमागे राहणे) राहणार नाही, तर हा भाग प्रगतीचे प्रतीक बनेल.".बुंदेलखंडसाठी मोठे निर्णयमुख्यमंत्री योगी यांनी बुंदेलखंडचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत:विमानतळासाठी जागा: त्यांनी बीडा (BIDA) परिसरात विमानतळ (Airport) बांधण्यासाठी योग्य जागा शोधण्याचे निर्देश दिले..Nashik Crime : ३ लाखांचे १५ लाख वसूल करूनही छळ; अवैध सावकारीसह ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल.दळणवळण (वाहतूक) सुधारणा:आग्रा-ग्वाल्हेर ग्रीनफील्ड महामार्ग (Expressway) झांसी/बीडा पर्यंत वाढवावा.तो बुंदेलखंड महामार्गाशी जोडण्यासाठीच्या रस्त्याची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावीत.दिल्ली-चेन्नई चौथी रेल्वे लाईन आणि बीडा परिसरात रेल्वे स्थानक बनवण्यावरही त्यांनी भर दिला.उद्योगांसाठी सुविधा: उद्योग आणि वाहतूक व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी, दिल्ली-नागपूर औद्योगिक मार्गाचा एक महत्त्वाचा भाग बीडा येथे तयार केला जाईल. तसेच, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बांधण्याचे आदेश दिले आहेत.महामार्गांशी जोडणी: राष्ट्रीय महामार्ग (NH-27 आणि NH-44) शी बीडाला जोडणाऱ्या योजना शेवटच्या टप्प्यात आहेत. याशिवाय रेल्वे स्टेशन, लॉजिस्टिक्स पार्क, ट्रक थांबे (टर्मिनल), बस डेपो आणि आयटी पार्क (IT Park) यांसारखे अनेक प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत..जलद काम आणि पारदर्शकतामुख्यमंत्री योगी यांनी सांगितले की, पुढील १५ दिवसांत बीडामध्ये चांगले अभियंते (Engineers), नगर नियोजनकार (Town Planner) आणि वास्तुविशारद (Architect) यांची नेमणूक करावी. यामुळे प्रकल्पांची गुणवत्ता आणि कामाची गती वाढेल.जमीन अधिग्रहण: एकूण ५६,६६२ एकर जमिनीपैकी २२,०२८ एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे.डिजिटल प्रक्रिया: जमिनीच्या अधिग्रहणाची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी एक खास सॉफ्टवेअर बनवले आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढील महिन्यात कॉल सेंटरही सुरू होईल..मास्टर प्लान २०२५ तयारबीडाचा 'मास्टर प्लान-२०४५' ला बोर्डाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, एकूण जमिनीपैकी ३५.८% जागा उद्योगांसाठी, १५.२% घरांसाठी, ५.१% मिश्र उपयोगासाठी, तर १०.६% जागा हिरवळीसाठी (Green Area) निश्चित केली आहे. नोव्हेंबरअखेरपर्यंत भागांचे नियोजन (Zoning) पूर्ण होईल.मुख्यमंत्री म्हणाले, या सर्व प्रकल्पांमुळे या भागाचे नशीब बदलेल आणि नोकरीच्या संधींचा मोठा महासागर तरुणांसाठी खुला होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.