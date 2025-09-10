देश

Yogi Adityanath: योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून पुरग्रस्तांना मोठा दिलासा; ४८ मदतवाहनांना दिला हिरवा झेंडा, १० कोटींची मदत जाहीर

Uttarakhand Himachal Punjab Flood Relief: योगी आदित्यनाथ यांनी पूरग्रस्तांसाठी जाहीर केली आर्थिक मदत
up goverenment helps flood state uttarakhand

up goverenment helps flood state uttarakhand

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सहारनपूर ः मुसळधार पाऊस आणि पुराचा फटका बसलेल्या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब या राज्यांत मदत साहित्य घेऊन जाणाऱ्या ४८ वाहनांना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांन सोमवारी हिरवा झेंडा दाखविला.‘‘उत्तर प्रदेशातील सर्व २५ कोटी जनता ही पूरग्रस्त राज्यांच्या पाठीशी ठाम उभी आहे,’’ असे प्रतिपादन आदित्यनाथ यांनी केले.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Uttarakhand
UP
CM Yogi Adityanath
Yogi Adtiyanath
Yogi government
disaster recovery
Himachal Pradesh Floods
Disaster Management in India
Yogi Adityanath

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com