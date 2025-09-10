Yogi Adityanath: योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून पुरग्रस्तांना मोठा दिलासा; ४८ मदतवाहनांना दिला हिरवा झेंडा, १० कोटींची मदत जाहीर

सहारनपूर ः मुसळधार पाऊस आणि पुराचा फटका बसलेल्या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब या राज्यांत मदत साहित्य घेऊन जाणाऱ्या ४८ वाहनांना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांन सोमवारी हिरवा झेंडा दाखविला.‘‘उत्तर प्रदेशातील सर्व २५ कोटी जनता ही पूरग्रस्त राज्यांच्या पाठीशी ठाम उभी आहे,’’ असे प्रतिपादन आदित्यनाथ यांनी केले. .त्याचप्रमाणे उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांसाठी आदित्यनाथ यांनी प्रत्येकी पाच कोटी रूपयांची मदतही जाहीर केली आहे. दरम्यान, विकासाच्या दृष्टीने अग्रेसर असलेल्या उत्तर प्रदेश सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनातही तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला असून त्याचे परिणाम राज्यात दिसत आहे, असे आदित्यनाथ म्हणाले. .पूर ही उत्तर प्रदेशसाठी सर्वांत मोठ्या नैसर्गिक समस्यांपैकी एक असली तरी सरकारने योग्य वेळी उचललेल्या पावलांमुळे आणि पूर्वतयारीमुळे उत्तर प्रदेशातील मोठे नुकसान टळले आहे, असे आदित्यनाथ म्हणाले..पंजाब आणि छत्तीसगडला गोव्याकडून मदतगोवा सरकारच्या वतीने पंजाब आणि छत्तीसगड येथे मदत साहित्य पाठविण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे या दोन्ही राज्यांना प्रत्येकी पाच कोटी रुपये मदतही दिल्याचे गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. कपडे, अन्नपदार्थ आणि दैनंदिन उपयोगासाठीचे आवश्यक साहित्य असलेले ट्रक पणजी येथून पंजाब आणि हरियानाला रवाना झाले. मुख्यमंत्री सावंत यांनी त्यांना हिरवा झेंडा दाखविला.‘‘आम्ही या दोन्ही राज्यांतील पीडित कुटुंबीयांना शक्य ती सर्व मदत करू,’’ असे आश्वासनही मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.