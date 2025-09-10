देश

Yogi Adityanath: ''गरिबांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना सोडणार नाही'' जनता दरबारात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कडाडले

स्थानिक गुंडांनी आपली जमीन बेकायदेशीरपणे बळकावल्याची तक्रार एका महिलेने केली होती, तेव्हा योगी आदित्यनाथ यांनी तात्काळ पोलीस आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हस्तक्षेप करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
गोरखपूर: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी गरिबांच्या जमिनीवरील अतिक्रमण तात्काळ हटवण्याचे आणि भू-माफियांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गोरखनाथ मंदिरात 'जनता दर्शन' कार्यक्रमादरम्यान ते नागरिकांच्या तक्रारी ऐकत होते. महंत दिग्विजयनाथ स्मृती भवनाबाहेर बसलेल्या सुमारे २०० लोकांना ते भेटले.

