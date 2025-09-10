Yogi Adityanath: ''गरिबांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना सोडणार नाही'' जनता दरबारात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कडाडले

गोरखपूर: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी गरिबांच्या जमिनीवरील अतिक्रमण तात्काळ हटवण्याचे आणि भू-माफियांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गोरखनाथ मंदिरात 'जनता दर्शन' कार्यक्रमादरम्यान ते नागरिकांच्या तक्रारी ऐकत होते. महंत दिग्विजयनाथ स्मृती भवनाबाहेर बसलेल्या सुमारे २०० लोकांना ते भेटले..मुख्यमंत्री आदित्यनाथ म्हणाले की, राज्य सरकार प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी कटिबद्ध आहे. गरीबांच्या जमिनीवरील अतिक्रमण त्वरित हटवण्याचे निर्देश देताना ते म्हणाले, "गरीबांना त्रास देणाऱ्या कोणालाही सोडले जाणार नाही. अशा लोकांना कायद्यानुसार धडा शिकवला जाईल.".Nepal Protests: भारतात लष्करी शिक्षण घेणारा व्यक्ती होणार नेपाळचा सर्वेसर्वा, Gen Z च्या तांडवानंतर मोठी जबाबदारी.स्थानिक गुंडांनी आपली जमीन बेकायदेशीरपणे बळकावल्याची तक्रार एका महिलेने केली होती, तेव्हा योगी आदित्यनाथ यांनी तात्काळ पोलीस आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हस्तक्षेप करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले. "कोणत्याही विलंबाशिवाय अतिक्रमण काढले पाहिजे. भविष्यात पुन्हा कोणीही कोणाची जमीन बळकावण्याचे धाडस करणार नाही याची खात्री करा," असे ते म्हणाले..Kunbi Reservation: ओबीसी बचाव आंदोलनाची धार बोथट! पाच नेत्यांच्या पाच भूमिका; काही पक्षात अडकले, काहींना इगो प्रॉब्लेम?.अनेक लोकांनी वैद्यकीय उपचारासाठी आर्थिक मदतीची मागणी केली. निधीअभावी कोणाचेही उपचार थांबणार नाहीत, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिले. योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून शक्य तितक्या लवकर ते राज्य सरकारकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले..महसूल आणि पोलिसांशी संबंधित सर्व प्रकरणांना पारदर्शक, न्यायपूर्ण आणि संवेदनशीलतेने हाताळण्याचे निर्देशही योगी आदित्यनाथ यांनी दिले. सोबत आलेल्या मुलीसह एका महिलेला ते म्हणाले, "तुमच्या मुलीला शाळेत दाखल करा. तिथे सर्व काही मोफत आहे." जनता दरबारात योगींनी धडाधड निर्णय घेत सर्वांची मनं जिंकली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.