Yogi Adityanath: बाबरीचं स्वप्न पाहणाऱ्यांवर योगींचा घणाघात; म्हणाले, तो दिवस कधीच येणार नाही, नियमाने राहाल तरच...

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बाराबंकीमध्ये आयोजित एका धार्मिक कार्यक्रमात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विरोधकांवर आणि कट्टरतावाद्यांवर कडाडून प्रहार केला. बाबरीच्या ढाच्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांना त्यांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले की, "तो दिवस कधीच येणार नाही, नियमाने राहाल तरच फायद्यात राहाल."

Uttar Pradesh
political
Babri Masjid
CM Yogi Adityanath
Law and Order

