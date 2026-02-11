Yogi Adityanath: बाबरीचं स्वप्न पाहणाऱ्यांवर योगींचा घणाघात; म्हणाले, तो दिवस कधीच येणार नाही, नियमाने राहाल तरच...

बाराबंकीमध्ये आयोजित एका धार्मिक कार्यक्रमात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विरोधकांवर आणि कट्टरतावाद्यांवर कडाडून प्रहार केला. बाबरीच्या ढाच्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांना त्यांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले की, "तो दिवस कधीच येणार नाही, नियमाने राहाल तरच फायद्यात राहाल.".मंगळवारी बाराबंकी येथील दर्याबाद भागात 'रामअर्चा यज्ञात' सहभागी होण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पोहोचले होते. यावेळी त्यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना कायदा तोडणाऱ्यांना गंभीर इशारा दिला. "जे लोक आजही बाबरी ढाच्याचे स्वप्न पाहत आहेत, त्यांना सांगू इच्छितो की कयामतचा दिवस कधीच येणार नाही. हिंदुस्थानात राहायचे असेल तर इथला कायदा पाळावा लागेल," असे मुख्यमंत्री म्हणाले..योगींच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे:योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, "कायद्यानुसार आणि नियमाने राहाल तरच फायद्यात राहाल. जर कोणी कायदा तोडून जन्नतमध्ये जाण्याचे स्वप्न पाहत असेल, तर तो रस्ता सरळ जहन्नुम (नरक) कडे जातो."२०१७ च्या आधी उत्तर प्रदेशात दर चौथ्या दिवशी संचारबंदी (Curfew) लागायची आणि सण-उत्सव शांततेत साजरे करता येत नव्हते. आता मात्र राज्यातून अराजकता संपली असून विकासाची गंगा वाहत आहे, असा दावा त्यांनी केला..भारत आणि सनातन संस्कृती एकमेकांना पूरक आहेत. आज जगभरातून सनातनवर प्रहार होत आहेत, त्यामुळे प्रत्येकाने सजग राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.बाराबंकीसाठी मोठी घोषणायावेळी मुख्यमंत्र्यांनी बाराबंकीच्या विकासासाठी 'विकास प्राधिकरण' (Development Authority) स्थापन करण्याची महत्त्वाची घोषणा केली. यामुळे बाराबंकी शहराच्या नियोजित विकासाला गती मिळणार आहे.सरकारी योजनांचा पाढा: आपल्या भाषणात त्यांनी योगी सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांची माहिती दिली:.१ कोटी १६ लाख कुटुंबांना वार्षिक पेन्शन दिली जात आहे.१५ ते १६ कोटी लोकांना मोफत रेशन मिळत आहे.५ कोटी ४६ लाख लोकांना आयुष्मान कार्डद्वारे मोफत उपचाराची सुविधा मिळाली आहे.या कार्यक्रमाला अयोध्या आणि आसपासच्या जिल्ह्यांतील मोठ्या संख्येने साधू-संत आणि भाविक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.