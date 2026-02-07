Yogi Adityanath: योगी पुन्हा पोहोचले आपल्या शाळेत! २ कोटींच्या आलिशान इमारतीचं केलं लोकार्पण; CM धामींच्या कामाचंही केलं कौतुक

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शुक्रवारी उत्तराखंडमधील त्यांच्या जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. यमकेश्वर येथील ज्या शाळेत ते एकेकाळी खेळायला जायचे, त्याच शाळेच्या नूतनीकरण केलेल्या भव्य इमारतीचे लोकार्पण त्यांच्या हस्ते करण्यात आले..उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवारी दुपारी सव्वातीनच्या सुमारास उत्तराखंडमधील यमकेश्वर येथे पोहोचले. हेलिपॅडवरून उतरल्यानंतर त्यांनी प्रथम यमकेश्वर महादेव मंदिरात जाऊन दर्शन घेतले. त्यानंतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या उपस्थितीत त्यांनी 'जनता इंटर कॉलेज'च्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन केले. ही शाळा योगीजींसाठी खूप खास आहे, कारण साधारण ४५ वर्षांपूर्वी ते या शाळेत खेळाच्या स्पर्धांसाठी येत असत..अशी बदलली शाळेची रूपरेषाया शाळेची स्थापना १९६५ मध्ये झाली होती. दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा योगी आदित्यनाथ आपल्या 'पंचूर' या मूळ गावी आले होते, तेव्हा शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी त्यांना इमारतीच्या दुरावस्थेबद्दल सांगितले होते.योगीजींच्या सूचनेनुसार आदित्य बिर्ला ग्रुपने साधारण २ कोटी रुपयांच्या सीएसआर फंडातून ही इमारत उभी केली आहे. यात १२ वर्ग, आधुनिक स्वच्छतागृह आणि स्वयंपाकघर बांधण्यात आले आहे. येत्या महिनाभरात या शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी नवीन फर्निचर आणि इतर सर्व मूलभूत सुविधा पुरवल्या जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले..धामी सरकारवर स्तुतिसुमनंकार्यक्रमादरम्यान योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या कामाचे तोंडभरून कौतुक केले. उत्तराखंड राज्य आपल्या रौप्य महोत्सवी वर्षात (२५ वर्षे) पदार्पण करत असताना विकासाच्या नवनवीन उंचीवर पोहोचत असल्याचा आनंद त्यांनी व्यक्त केला. विशेषतः ग्रामीण आणि डोंगराळ भागात शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधा ज्या प्रकारे पोहोचवल्या जात आहेत, ते वाखाणण्याजोगे असल्याचे ते म्हणाले..योगीजींनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा उल्लेख करत सांगितले की, शिक्षण आता केवळ पुस्तकी न राहता व्यावहारिक ज्ञानावर आधारित असावे. उत्तराखंड सरकार सनातन संस्कृतीचे जतन करत ज्या प्रकारे आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहे, ते इतर राज्यांसाठी प्रेरणादायी आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.