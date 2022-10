"CM योगी शूर, इमानदार"; बुलडोझर चालवल्यानंतर गँगस्टरकडून कौतुकाचा वर्षाव

By

लखनऊ : उत्तर प्रदेशातील एकेकाळचा कुख्यात गँगस्टर आतिक अहमद याचा योगी सरकारच्या काळात सूर बदलला आहे. आतिक अहमदला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आता इमानदार आणि शूर दिसू लागले आहेत. कोर्टात सुनावणीसाठी नेत असताना त्यानं योगींचं हे विधान केलं आहे. (Yogi Adityanath is brave honest CM says gangster Atiq Ahmed at Lucknow)

गँगस्टर अतिक अहमद म्हणाला, योगी आदित्यनाथ हे शूर आणि इमानदार मुख्यमंत्री आहेत, ते चांगलं काम करत आहेत. योगी आदित्यनाथ यांनी गेल्या काही दिवसांपासून माफियाराज संपवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यानुसार, आतिक अहमद सारख्या लोकांसाठी योगी अडचणीचे ठरले आहेत. या गँगस्टरच्या प्रयागराजमधील अनेक संपत्तीचा लिलाव करण्यात आला आहे. तसेच त्याच्याविरोधात अनेक गंभीर गुन्हेगारी खटले सुरु आहेत.

आतिक अहमदच्या जवळपास सर्वच मालमत्तांवर योगी सरकारनं बुलडोझर चालवले आहेत. ईडी आणि सीबीआयसारख्या चौकशी एजन्सीच्या निशाण्यावर आता तो आहे. मार्च महिन्यात भूमाफिया आतिक अहमद याच्या अवैध प्रॉपर्टी समोर आल्या होत्या. त्यानंर प्रयागराज विकास प्राधिकरणानं त्याच्या अवैध प्लॉटिंगवर बुलडोझर चालवला होता.

कोण आहे आतिक अहमद?

आतिक अहमद एकेकाळी प्रयागराज आणि आजूबाजूच्या भागात मोठी दहशत होती. त्याच्यावर हत्या, अपहरण तसेच लुटी सारखे डझनभर आरोप आहेत. आतिक अहमदवर आजवर ८०हून अधिक खटले दाखल आहेत, असं असतानाही तो ५ वेळा आमदार आणि एक वेळ तो खासदार देखील होता. समाजवादी पार्टी आणि अपना दलमधून त्यानं निवडणूका लढवल्या आहेत.