CM Yogi Adityanath: जपानमध्ये घुमले संस्कृत श्लोक! चिमुकल्याने वाकून केला 'दंडवत प्रणाम'; योगींनीही भरभरून दिला आशीर्वाद

Chief Minister Yogi Adityanath’s Japan Visit: जपान दौऱ्यात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना एका चिमुकल्याचा ‘दंडवत प्रणाम’ आणि संस्कृत श्लोक पाहून आनंद झाला. सांस्कृतिक भेटीबरोबरच ११ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीवर सहमती, स्वच्छ ऊर्जा आणि औद्योगिक विकासावर भर.
yogi adityanath japan kids sanskrit shloka

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जपानच्या दौऱ्यावर असलेले उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तिथल्या भारतीय समुदायाची भेट घेतली, तेव्हा एक अतिशय हृदयस्पर्शी प्रसंग पाहायला मिळाला. परदेशात असूनही भारतीय संस्कृतीची जोपासना करणाऱ्या चिमुकल्यांना पाहून मुख्यमंत्री भारावून गेले.

