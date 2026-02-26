CM Yogi Adityanath: जपानमध्ये घुमले संस्कृत श्लोक! चिमुकल्याने वाकून केला 'दंडवत प्रणाम'; योगींनीही भरभरून दिला आशीर्वाद

जपानच्या दौऱ्यावर असलेले उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तिथल्या भारतीय समुदायाची भेट घेतली, तेव्हा एक अतिशय हृदयस्पर्शी प्रसंग पाहायला मिळाला. परदेशात असूनही भारतीय संस्कृतीची जोपासना करणाऱ्या चिमुकल्यांना पाहून मुख्यमंत्री भारावून गेले..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सध्या जपानच्या चार दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी यामानाशी येथे पोहोचल्यावर तिथल्या भारतीय कुटुंबांनी त्यांचे जंगी स्वागत केले. यावेळी एका लहान मुलाने चक्क जमिनीवर वाकून मुख्यमंत्र्यांना 'दंडवत प्रणाम' केला आणि संस्कृतमधील श्लोक म्हणून दाखवले. हे पाहून योगी आदित्यनाथ अत्यंत आनंदी झाले आणि त्यांनी त्या मुलाला प्रेमाने चॉकलेट भेट दिले. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे..हायड्रोजन तंत्रज्ञानाची केली पाहणीकेवळ सांस्कृतिक भेटीच नाही, तर हा दौरा उत्तर प्रदेशच्या औद्योगिक विकासासाठीही तितकाच महत्त्वाचा आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी यामानाशी येथील 'कोमेकुरायामा हायड्रोजन रिसर्च फॅसिलिटी'ला भेट दिली. तिथे त्यांनी P2G (पॉवर-टू-गैस) या अत्याधुनिक सिस्टिमची माहिती घेतली. भविष्यात उत्तर प्रदेशात स्वच्छ इंधन आणि नवीन तंत्रज्ञान आणण्यासाठी या भेटीचा मोठा फायदा होणार आहे..११ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीवर शिक्कामोर्तबयोगींच्या या जपान दौऱ्याने पहिल्याच दिवशी मोठे यश मिळवले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी विविध जपानमधील कंपन्यांसोबत तब्बल ११ हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यात ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात हजारो नवीन नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत..UP: कोरोना वेळी आलेले ९० टक्के मजूर पुन्हा परराज्यात गेलेच नाहीत; योगींनी विधानसभेत सांगितलं युपीच्या यशाचे 'गुपित'.यूपी टीमची मोठी कामगिरीया दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांसोबत अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना आणि औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी हे देखील उपस्थित आहेत. जपानमधील भारताच्या राजदूत नगमा एम मलिक यांनीही या बैठकांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. उत्तर प्रदेशची अर्थव्यवस्था सशक्त करण्यासाठी आणि जागतिक नकाशावर राज्याचे नाव कोरण्यासाठी हा दौरा एक मैलाचा दगड ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.