Kashi-Rameshwaram Yatra: काशी ते रामेश्वरम यात्रेसाठी CM योगींची मोठी घोषणा, ५५५ भाविकांना प्रत्येकी १ लाखाची मदत

लखनौच्या लोकभवनमध्ये आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशातील भाविकांसाठी आणखी एक मोठी घोषणा केली आहे. कैलास मानसरोवर यात्रेकरूंना आर्थिक मदत वाटप करताना त्यांनी 'काशी ते रामेश्वरम' यात्रेचा मार्ग सुलभ करण्याचा संकल्प जाहीर केला.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' या संकल्पनेला बळ देत, आता उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी (काशी) आणि तामिळनाडूतील रामेश्वरम धाम यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे..UP Government: शिवभक्तांसाठी योगी सरकारची मोठी भेट! कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी मिळणार १ लाख रुपये; कोणाला मिळणार अनुदान ?.आस्था आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा संगममुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ५५५ कैलास मानसरोवर यात्रेकरूंना प्रत्येकी १ लाख रुपयांच्या मदतीचे धनादेश सुपूर्द केले. यावेळी त्यांनी तीर्थयात्रेचे महत्त्व अधोरेखित करताना खालील मुद्दे मांडले:शंकराचार्यांचे उदाहरण: आदि शंकराचार्यांनी केरळमधून निघून देशाच्या चार कोपऱ्यांत चार पीठांची स्थापना केली. तेव्हा राज्ये वेगळी होती, पण सांस्कृतिकदृष्ट्या भारत एक होता. तीच भावना आज आपल्याला जपायची आहे.आस्था प्रथम, मनोरंजन नंतर: धार्मिक स्थळांच्या भेटीत श्रद्धा सर्वात महत्त्वाची असावी. पर्यटन आणि मनोरंजन हे त्यानंतर येतात, तरच तीर्थक्षेत्राची मर्यादा राखली जाईल.गाझियाबादचे 'मानसरोवर भवन': २०१७-१८ मध्ये बांधलेले हे भवन भाविकांसाठी पहिला थांबा असून तिथे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सर्व औपचारिकता पूर्ण केल्या जातात..Chardham Yatra: नव्या वर्षात बदरी-केदारसह चारी धामांमध्ये मोबाईल नेण्यास बंदी; रीलवर प्रशासनाची कडक 'नजर' .धार्मिक पर्यटनाचा विक्रमयोगींनी उत्तर प्रदेशातील वाढत्या धार्मिक पर्यटनाची आकडेवारी सादर केली:२०२५ मध्ये विक्रमी गर्दी: गेल्या वर्षी यूपीतील विविध तीर्थक्षेत्रांवर एकूण १६४ कोटी भाविकांनी हजेरी लावली.महाकुंभचा दबदबा: एकट्या महाकुंभमध्ये ६६ कोटी लोकांनी शाही स्नान केले.जागरूक भाविक: महाकुंभमध्ये १०-१० किलोमीटर चालूनही भाविक आनंदी होते. नकारात्मक अफवा पसरवणाऱ्या युट्युबर्सनाही भाविकांनीच चोख प्रत्युत्तर दिले, असे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुकाने सांगितले..काशी-रामेश्वरम यात्रेसाठी लवकरच नवीन योजनावाराणसी ते रामेश्वरम यात्रेला अधिक सुलभ करण्यासाठी सरकार लवकरच एका मोठ्या योजनेची घोषणा करणार आहे. यामुळे उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू यांच्यातील सांस्कृतिक आणि अध्यात्मिक संबंध अधिक घट्ट होतील. कैलास मानसरोवर सारखी खर्चिक यात्रा सर्वसामान्यांना शक्य व्हावी, यासाठी सरकारचे हे १ लाखांचे अनुदान केवळ पैसा नसून भाविकांच्या श्रद्धेचा सन्मान आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.आज नवरात्रीच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील भाविकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.