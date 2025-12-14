देश

Yogi Adityanath : आता मंत्रालयात नाही तर शेतकऱ्याच्या बांधावर होणार शेतीची चर्चा; मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी सांगितला उत्पन्नाचा मंत्र!

Barabanki Model : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘खेती की बात खेत पर’ उपक्रमातून मंत्रालयाबाहेर थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधत शेती धोरण स्पष्ट केले. या धोरणात उत्पादन खर्च कमी करून उत्पन्न वाढवणे, नैसर्गिक शेती, बहुपीक पद्धती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) : शुक्रवार, १२ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बाराबंकीच्या दौलतपूर गावात आयोजित 'प्रगतीशील शेतकरी संमेलन' आणि 'खेती की बात खेत पर' या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले आणि रबी हंगामातील 'किसान पाठशाला ८.०' चा शुभारंभ केला. यावेळी त्यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासावर सविस्तर मार्गदर्शन केले.

