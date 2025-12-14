Yogi Adityanath : आता मंत्रालयात नाही तर शेतकऱ्याच्या बांधावर होणार शेतीची चर्चा; मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी सांगितला उत्पन्नाचा मंत्र!

बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) : शुक्रवार, १२ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बाराबंकीच्या दौलतपूर गावात आयोजित 'प्रगतीशील शेतकरी संमेलन' आणि 'खेती की बात खेत पर' या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले आणि रबी हंगामातील 'किसान पाठशाला ८.०' चा शुभारंभ केला. यावेळी त्यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासावर सविस्तर मार्गदर्शन केले.https://x.com/myogiadityanath/status/1999416215165632797.धरतीचे आरोग्य आणि उत्पन्नाचा मंत्रसीएम योगी यांनी सांगितले की, धरती माता आपल्याला अन्न देते, पण तिचे आरोग्य चांगले राहणे आवश्यक आहे. धरती स्वस्थ असेल, तर केवळ मानवच नाही, तर संपूर्ण सृष्टी सुरक्षित राहील. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे नैसर्गिक शेतीचे अभियान याच दिशेने सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे उत्पादन खर्च कमी करणे आणि उत्पादन वाढवणे. यासाठी शेतकऱ्याला वेळेवर बियाणे, खते, सिंचनाच्या सुविधा आणि वैज्ञानिक मदत मिळणे गरजेचे आहे..CM Devendra Fadnavis : विदर्भ, मराठवाड्याच्या प्रश्नांना प्राधान्य; विरोधकांनीही सकारात्मकता दाखविण्याचे आवाहन.'खेती की बात खेत पर' कार्यक्रमाचा उद्देशमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सचिवालयात नव्हे, तर थेट शेतात पोहोचून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी उत्तर प्रदेशातील कृषी प्रगती, बहु-पीक शेती (Multi-crop farming), तंत्रज्ञानातील नावीन्यता (Technical Innovation), एमएसपी व्यवस्थेची पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांवर विस्तृत चर्चा केली. शेतीची वास्तविक आव्हाने समजून घेण्यासाठी आणि कमी खर्चात अधिक उत्पादन घेऊन शेतकऱ्यांची समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी हा कार्यक्रम महत्त्वाचा आहे. या कार्यक्रमात प्रगतीशील शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला, तसेच विविध योजनांच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना चेक आणि मंजुरीपत्रे प्रदान करण्यात आली. उन्नत दर्जाची पिके, भाजीपाला, शेतीची उपकरणे (कृषी यंत्रे) आणि एफपीओ (FPO) आधारित नावीन्यपूर्ण प्रयोगांचे प्रदर्शन भरवण्यात आले होते. दौलतपूरच्या शेती मॉडेलला राज्यातील अन्य जिल्ह्यांसाठी प्रेरणास्रोत मानले जात आहे..पद्मश्री रामशरण वर्मा आणि सहकारी मॉडेलरामशरण वर्मा यांचे मत: पद्मश्री रामशरण वर्मा (ज्यांच्या शेतावर हा कार्यक्रम आयोजित झाला होता) यांनी मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री नेहमीच लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांना राज्याचे 'असली सोनं' मानतात. त्यांनी स्वतःच्या आर्थिक प्रगतीचे श्रेय सीएम योगींच्या धोरणांना दिले. वर्मा यांनी शेतकऱ्यांनी बाजाराच्या मागणीनुसार शेती करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज व्यक्त केली. इफकोचे अध्यक्ष दिलीप संघानी यांनी सहकारितेला शेतीशी जोडून गावांची समृद्धी वाढवण्यावर भर दिला..UP Pension Bill: यूपीत आता 'या' कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही पेन्शन; हिवाळी अधिवेशनात बिल आणणार योगी सरकार.कृषी मंत्र्यांनी बाराबंकीला 'मॉडेल' ठरवलेकृषी मंत्री सूर्यप्रताप शाही म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर येऊन चर्चा करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. दौलतपूरमधील शेतकरी केवळ एका पिकावर अवलंबून नाहीत, तर केळी, बटाटा, टोमॅटो, मोहरी, ऊस आणि गहू यांसह विविध पिके घेत आहेत. बहु-पीक शेती आणि नवीन तंत्रज्ञान येथील शेतकऱ्यांची प्रगती सुनिश्चित करत आहे. त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मोदी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची गोष्ट करतात, पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वेगाने तिप्पट होण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. बाराबंकी हे मॉडेल जिल्हा म्हणून पुढे येत आहे..पुरस्कार आणि सत्कारमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी फित कापून किसान पाठशालाच्या आठव्या आवृत्तीचे उद्घाटन केले. त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला, ट्रॅक्टरच्या चाव्या सोपवल्या आणि विविध योजनांच्या लाभार्थींना चेक तसेच मंजुरीपत्रे प्रदान केली. पद्मश्री रामशरण वर्मा यांच्यासह पंकज कुमार, संजय कुमार यादव, दिनेश चंद्र वर्मा, राम इकबाल वर्मा इत्यादी प्रगतीशील शेतकऱ्यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.