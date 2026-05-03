Labour Day: कामगारांना ५ लाखांचा विमा आणि भव्य रुग्णालय! योगींची मोठी घोषणा; "कामगाराचा मुलगा आता कामगार नाही, तर...

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा येथे कामगारांसाठी ३०० खाटांचे ईएसआईसी (ESIC) रुग्णालय उभारले जाणार असून, कामगारांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य विमा कवच दिले जाणार आहे. जागतिक कामगार दिनाचे औचित्य साधून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ग्रेटर नोएडा येथील एका कार्यक्रमात या महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या.कामगारांचे आरोग्य, शिक्षण आणि वेतन या तिन्ही आघाड्यांवर राज्य सरकारने नवीन योजना आखल्या आहेत. या घोषणांमधील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत..ग्रेटर नोएडामध्ये कामगारांसाठी खास रुग्णालयनॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा येथे ३०० खाटांचे समर्पित ईएसआईसी रुग्णालय बांधले जाईल. यासाठी भूखंडाचे वाटप आधीच करण्यात आले आहे. बांधकाम क्षेत्रातील कामगार आणि औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांना येथे मोफत आणि दर्जेदार उपचारांची सुविधा मिळेल.गोरखपूर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA) परिसरातही ईएसआईसी रुग्णालयासाठी ५ एकर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे..५ लाखांचे आरोग्य कवच आणि सामाजिक सुरक्षाविमा कवच: आयुष्यमान भारत योजनेच्या धर्तीवर कामगारांना ५ लाख रुपयांचे आरोग्य विमा कवच दिले जाईल. यामुळे कामगार आणि त्यांचे कुटुंबीय मोठ्या खाजगी रुग्णालयांतही उपचार घेऊ शकतील. उद्योजक आणि उद्योग समूहांशी चर्चा करून कामगारांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत सरकार सकारात्मक पावले उचलत आहे..शिक्षणातून मुलांचे भविष्य उजळणारमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणावर विशेष भर दिला. प्रत्येक कमिशनर स्तरावर एक 'अटल निवासी शाळा' सुरू करण्यात आली आहे. येथे कामगारांच्या मुलांना उच्च दर्जाचे शिक्षण दिले जाईल."कामगाराचा मुलगा आता केवळ कामगार राहणार नाही, तर तो शिकून मोठा अधिकारी बनेल," असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला..रोजगार आणि कायदा-सुव्यवस्थारोजगाराची आकडेवारी: उत्तर प्रदेशात एमएसएमई (MSME) क्षेत्रात ३ कोटी लोकांना रोजगार मिळाला असून ६५ लाख नवीन लोकांना रोजगार देण्यात आला आहे. आता युपीमध्ये परराज्यातील लोकांनाही रोजगार मिळत आहे.पूर्वी कंत्राटदार कामगारांचे पैसे बुडवत असत, मात्र आता कामगारांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला वेळेवर मिळेल याची खबरदारी सरकार घेत आहे. ही घोषणा राज्यातील करोडो कामगारांच्या आयुष्यात स्थैर्य आणि सुरक्षितता आणणारी ठरणार आहे.