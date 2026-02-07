Godaan Movie Tax Free: मोठी बातमी! 'गोदान' सिनेमा युपीत टॅक्स फ्री; तिकीटं होणार स्वस्त, योगींनी दिली गो-भक्तांना मोठी भेट!

उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने गो-संरक्षणावर आधारित 'गोदान' हा चित्रपट संपूर्ण राज्यात 'टॅक्स फ्री' (करमुक्त) करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाचा उद्देश गोवंश संरक्षणाबाबत जनजागृती करणे हा आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शुक्रवारी यासंदर्भात अधिकृत घोषणा केली. गो-संरक्षण हा केवळ धार्मिक विषय नसून तो वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे, हा संदेश घराघरात पोहोचवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. दिग्दर्शक विनोद चौधरी यांनी नुकतीच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती, त्यानंतर अवघ्या काही तासांतच चित्रपट करमुक्त करण्यात आला..काय आहे या चित्रपटात खास?विषय: गो-संरक्षण, भारतीय संस्कृतीतील गायीचे महत्त्व आणि 'पंचगव्य' यावर आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोन या चित्रपटात मांडण्यात आला आहे.IMDb रेटिंग: या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून उदंड प्रतिसाद मिळत असून ९.६ सारखे उच्च रेटिंग मिळाले आहे..चित्रीकरण: ४० कोटींचे बजेट असलेल्या या चित्रपटाचे चित्रीकरण उत्तराखंड, नोएडा, मथुरा आणि मुंबईसारख्या सुंदर लोकेशन्सवर झाले आहे.कलाकार: या चित्रपटात साहिल आनंद, उपासना सिंग, राजेश जैस आणि मनोज जोशी यांसारख्या दिग्गज कलाकारांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या आहेत..योगी सरकारने गेल्या ९ वर्षांत ७,५०० हून अधिक गोशाळा बांधल्या असून १२ लाखांहून अधिक गोवंशाचे संरक्षण केले आहे. 'गोदान' हा चित्रपट याच कार्याला बळ देणारा ठरेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. टॅक्स फ्री झाल्यामुळे आता तिकिटाचे दर कमी होतील, ज्यामुळे राज्यातील जास्तीत जास्त लोकांना हा चित्रपट पाहता येईल. ओडिसा आणि छत्तीसगडमध्येही हा चित्रपट आधीच टॅक्स फ्री करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.