Godaan Movie Tax Free: मोठी बातमी! 'गोदान' सिनेमा युपीत टॅक्स फ्री; तिकीटं होणार स्वस्त, योगींनी दिली गो-भक्तांना मोठी भेट!

सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने गो-संरक्षणावर आधारित 'गोदान' हा चित्रपट संपूर्ण राज्यात 'टॅक्स फ्री' (करमुक्त) करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाचा उद्देश गोवंश संरक्षणाबाबत जनजागृती करणे हा आहे.

