CM Yogi Adityanath: योगींनी प्रयागराजमध्ये केले गंगा पूजन व हनुमानजींचे दर्शन; माघ मेळ्यासाठी मागितला आशीर्वाद

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शनिवारी सकाळी प्रयागराजमध्ये गंगा पूजन करून माघ मेळ्याच्या तयारीची औपचारिक सुरुवात केली. मुख्यमंत्र्यांनी रामबाग येथील आमदार हर्षवर्धन वाजपेयी यांच्या निवासस्थानी हनुमान मंदिराची प्राणप्रतिष्ठापना केल्यानंतर, संगम क्षेत्राजवळील व्हीआयपी घाटावर पोहोचले..घाटावरून बोटीने (नाव) संगम येथे जाऊन त्यांनी जेटीवर गंगा पूजन केले. सीएम योगी यांनी गंगा पूजन करून माघ मेळा यशस्वीपणे पार पडावा यासाठी आशीर्वाद मागितला..हनुमानजींचे दर्शन आणि मेळ्याच्या तयारीचा आढावागंगा पूजन केल्यानंतर मुख्यमंत्री बोटीने व्हीआयपी घाटावर परतले आणि त्यांनी बडे हनुमानजींचे दर्शन घेतले. यावेळी प्रयागराजचे प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, खासदार आणि आमदार उपस्थित होते..दर्शन घेऊन झाल्यावर मुख्यमंत्री माघ मेळ्याच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी आय ट्रिपल सी (I Triple C) येथे गेले. त्यांनी लखनौहून विशेष विमानाने प्रयागराज विमानतळावर आगमन केले होते..आमदारांच्या निवासस्थानी हनुमान मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठायापूर्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रामबाग येथील आमदार हर्षवर्धन वाजपेयी यांच्या निवासस्थानाच्या आवारातील भगवान वेंकटेश स्वामी मंदिरात स्थापित केलेल्या हनुमानजींच्या मूर्तीची वैदिक मंत्रोच्चारांसह प्राणप्रतिष्ठापना केली..अयोध्या हनुमानगढीचे महंत धर्मदास आणि आचार्य अयोध्या प्रसाद शास्त्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि ११ वैदिक आचार्यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. हनुमानजींची ही दक्षिणमुखी प्रतिमा विजयप्राप्तीसाठी सिंहासनारूढ (सिंहासनावर बसलेल्या) रूपात आहे, जी एक विशिष्ट प्रतिमा मानली जाते..Kashi visit: 'गंगा स्नानाने बदलले माझे जीवन, मांसाहार सोडून स्वीकारली शुद्ध शाकाहारी जीवनशैली,' उपराष्ट्रपतींनी काशीत सांगितला अनुभव.आमदार हर्षवर्धन वाजपेयी यांनी २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत ५५ हजार मतांनी विजय मिळवल्याच्या निमित्ताने ही हनुमानजींची मूर्ती स्थापित केली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हनुमानजींचा जयजयकार करत आरती-पूजन केले आणि भव्य मूर्तीच्या स्थापत्यकलेचे कौतुक केले..