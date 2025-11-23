देश

CM Yogi Adityanath: योगींनी प्रयागराजमध्ये केले गंगा पूजन व हनुमानजींचे दर्शन; माघ मेळ्यासाठी मागितला आशीर्वाद

Yogi Adityanath’s Visit to Prayagraj: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शनिवारी सकाळी प्रयागराजमध्ये गंगा पूजन करून माघ मेळ्याच्या तयारीची औपचारिक सुरुवात केली.
CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शनिवारी सकाळी प्रयागराजमध्ये गंगा पूजन करून माघ मेळ्याच्या तयारीची औपचारिक सुरुवात केली. मुख्यमंत्र्यांनी रामबाग येथील आमदार हर्षवर्धन वाजपेयी यांच्या निवासस्थानी हनुमान मंदिराची प्राणप्रतिष्ठापना केल्यानंतर, संगम क्षेत्राजवळील व्हीआयपी घाटावर पोहोचले.

Loading content, please wait...
Event
CM Yogi Adityanath
prayagraj
Visit
devotional

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com