Yogi Adityanath: अर्थमंत्र्यांनाही माहिती नाही कोणाची निवड झाली! योगींचा भरती प्रक्रियेवर मोठा दावा; 'काका-पुतण्या' जोडीवर टीका

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर भाष्य करताना विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला आहे. "आधीच्या काळात भरती म्हणजे भ्रष्टाचाराचा अड्डा होता, पण आता केवळ गुणवत्तेच्या जोरावर तरुणांना सरकारी नोकऱ्या मिळत आहेत," असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.लखनौमधील लोकभवन येथे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा निवड आयोगाद्वारे (UPSSSC) नवनियुक्त लेखा परीक्षकांना (Auditors) नियुक्ती पत्रे प्रदान करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. .अर्थमंत्र्यांनाही माहिती नाही कोणाची निवड झाली!मुख्यमंत्र्यांनी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांच्याकडे इशारा करत एक महत्त्वाचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की, "आज शहाजहानपूरमधून अनेक उमेदवारांची निवड झाली आहे. अर्थमंत्री स्वतः तिथलेच आहेत, पण कोणाची निवड झाली हे त्यांनाही माहिती नाही. हीच आजच्या पारदर्शक व्यवस्थेची ताकद आहे.".पेपर लीकवर प्रहार२०१७ पूर्वीच्या परिस्थितीवर टीका करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "पूर्वी प्रत्येक परीक्षेचा पेपर लीक व्हायचा. जे काही थोडेफार शिल्लक राहायचे, ते 'चाचा-पुतण्या'ची जोडी (समाजवादी पक्षावर निशाणा) वसुली करून पूर्ण करायचे."आधी भरती बोर्डाकडे विविध ठिकाणांहून नावांच्या याद्या पाठवल्या जात असत आणि बोर्डाचे अध्यक्ष स्वतःच्या सोयीनुसार निवड करत. आता ही भ्रष्ट व्यवस्था पूर्णपणे मोडीत काढली आहे..भेदभाव विरहित निवड प्रक्रियाया भरतीमध्ये सर्व जाती-धर्माच्या तरुणांना स्थान मिळाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले. "गोरखपूरचा एक शीख तरुण ऑडिटर झाला आहे, तर लखनौच्या एका मुस्लिम मुलीचीही निवड झाली आहे. हेच पुरावा आहे की आमच्या सरकारमध्ये कोणताही भेदभाव होत नाही."जे तरुण पात्र आणि हुशार आहेत त्यांनाच नोकरी मिळेल, अयोग्य लोकांची डाळ आता शिजणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला..लेकींचा डंका: मुलींच्या निवडीवर समाधाननियुक्ती पत्र मिळवणाऱ्यांमध्ये मुलींची संख्या मोठी असल्याचे पाहून मुख्यमंत्र्यांनी आनंद व्यक्त केला. "मुली आता कोणापेक्षाही मागे नाहीत. कोणी कितीही विरोध केला तरी मुलींना त्यांचे हक्क मिळतीलच आणि त्यांना आता कोणीही मागे टाकू शकत नाही," असे ते म्हणाले..कडक कायदे आणि सुरक्षाभरती प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार होऊ नये यासाठी सरकारने आता पुख्ता व्यवस्था केली आहे. पेपर लीक करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदे करण्यात आले असून, दोषींची मालमत्ता जप्त करण्यापर्यंतची कारवाई केली जात आहे.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिलेला हा संदेश राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणांसाठी एक मोठा विश्वास देणारा ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.