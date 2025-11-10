CM Yogi Adityanath: सीएम योगींचा सिंगापूर आणि जपानमध्ये 'रोड शो'; अनेक मंत्रीही जाणार सोबत, हे आहे मोठे उद्दिष्ट..

उत्तर प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेला 'वन ट्रिलियन डॉलर' (One Trillion Dollar) पर्यंत नेण्यासाठी आणि विदेशी कंपन्यांना राज्यात उद्योग सुरू करण्यासाठी आकर्षित करण्याकरिता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतः परदेश दौऱ्यावर जाणार आहेत..पहिल्या टप्प्यात ते सिंगापूर आणि जपानला भेट देतील आणि तिथे 'रोड शो' आयोजित करतील. या दौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्री विदेशी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी बैठका घेऊन त्यांना उत्तर प्रदेशमध्ये येण्याचे निमंत्रण देतील..Invest UP: योगी आदित्यनाथ मुंबई, दिल्लीत उभारणार सॅटेलाईट ऑफिसेस, युपीच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी मोठा निर्णय.औद्योगिक केंद्र बनवण्यावर भरउत्तर प्रदेशला एक मोठे औद्योगिक केंद्र (Industrial Hub) बनवण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयत्नशील आहेत. राज्य सरकारने यासाठी उद्योजकांना प्रत्येक स्तरावर सवलती दिल्या आहेत. विदेशी कंपन्यांना येथे उद्योग सुरू करण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून औद्योगिक धोरणे (Industrial Policies) सोपी करण्यात आली आहेत..मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यापूर्वी 'इन्व्हेस्ट युपी' (Invest UP) ची पाच सदस्यीय टीम सिंगापूर आणि जपानचा दौरा करणार आहे. पुढील आठवड्यात ही टीम या दोन्ही देशांत जाईल. हे अधिकारी तिथे मोठे संभावित गुंतवणूकदार, वाणिज्य मंडळे आणि स्थानिक व्यावसायिकांशी चर्चा करतील. या टीमचे नेतृत्व 'इन्व्हेस्ट युपी' चे एसीईओ शशांक चौधरी यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. हे अधिकारी दोन दिवस सिंगापूर आणि तीन दिवस जपानमधील टोकियो येथे असतील..'इन्व्हेस्ट युपी'ची टीम जपान आणि सिंगापूरमध्ये खालील महत्त्वाच्या उद्योगांवर चर्चा करेल: क्षेत्रे: ऑटोमोबाईल, कृषी उपकरणे, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल उपकरणे, बायोटेक्नॉलॉजी आणि रसायन (केमिकल) सेक्टर..Yogi Adityanath: "एक देश टॅरिफ लावेल, तर आम्ही १० नव्या देशांसाठी दरवाजे उघडू!" मुख्यमंत्री योगींचा अमेरिकेला थेट इशारा.कंपन्या: टोयटा, होंडा, सुझुकी, पॅनासोनिक, तोशिबा आणि हिताची यांसारख्या नामवंत कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली जाईल. इन्व्हेस्ट युपीची टीम दौरा करून परतल्यानंतर सविस्तर अहवाल सादर करेल. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याचा अंतिम कार्यक्रम निश्चित केला जाईल. मुख्यमंत्र्यांसोबतच राज्यातील काही महत्त्वाचे मंत्री देखील परदेशात 'रोड शो' करण्यासाठी जाणार आहेत. कोणत्या देशात कोणता मंत्री जाईल, याचा आराखडा तयार केला जात आहे आणि लवकरच त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.