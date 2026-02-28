CM Yogi Adityanath: योगींची 'सिंगापूर-जपान वारी' सुपरहीट! अडीच लाख कोटींची गुंतवणूक आणि ५ लाख नोकऱ्या; पाहा युपीला काय मिळालं?

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा सिंगापूर आणि जपानचा चार दिवसांचा दौरा अत्यंत यशस्वी ठरला आहे. या दौऱ्यातून त्यांनी केवळ गुंतवणूकच आणली नाही, तर राज्यातील तरुणांसाठी रोजगाराची मोठी कवाडेही उघडली आहेत..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चार दिवसांचा सिंगापूर आणि जपान दौरा आटोपून मायदेशी परतले आहेत. या प्रवासात त्यांनी जागतिक स्तरावरील बड्या कंपन्यांच्या सीईओंसोबत भेटीगाठी घेतल्या. या दौऱ्याचे फलित म्हणजे उत्तर प्रदेशला तब्बल २.५ लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव मिळाले आहेत. तसेच १.५ लाख कोटी रुपयांच्या करारांवर (MoU) अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले आहे..या गुंतवणुकीमुळे उत्तर प्रदेशात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे सुमारे ५ लाख नवीन रोजगार निर्माण होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. जपानमधील कंपन्यांनी कृषी यंत्रसामग्री, ऑटोमोबाईल, सेमीकंडक्टर आणि डेटा सेंटर या क्षेत्रांत रस दाखवला आहे, तर सिंगापूरच्या कंपन्यांनी फिनटेक आणि लॉजिस्टिक्समध्ये गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे..ग्रीन हायड्रोजन तंत्रज्ञानात जपानची साथया दौऱ्यातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा करार जपानच्या 'यामानाशी' प्रांतासोबत झाला आहे. ग्रीन हायड्रोजन तंत्रज्ञानासाठी हा करार करण्यात आला आहे. यामुळे उत्तर प्रदेशातील विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणासाठी जपानला जाता येणार आहे. रोबोटिक्स, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आणि ऊर्जा क्षेत्रात जपानी तंत्रज्ञानाचा वापर करून युपीला हायटेक बनवण्याचे स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे..प्रमुख कंपन्यांशी हातमिळवणीजपान: सुझुकी मोटर, होंडा कार्स, कुबोटा कॉर्पोरेशन आणि मित्सुई यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांसोबत चर्चा झाली.सिंगापूर: जेवर येथील नोएडा इंटरनॅशनल एअरपोर्टला 'कार्गो हब' बनवण्यासाठी सिंगापूरच्या नेतृत्वाशी सकारात्मक चर्चा झाली.विशेष: सेमीकंडक्टर आणि हायपरस्केल डेटा सेंटरसाठी मोठ्या गुंतवणुकीचे करार झाले आहेत..२०२९ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्यमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, "आज जग उत्तर प्रदेशवर विश्वास ठेवत आहे. राज्यात असलेली पारदर्शक धोरणे आणि मजबूत कायदा-सुव्यवस्था यामुळेच परदेशी गुंतवणूकदार आकर्षित होत आहेत." हा दौरा उत्तर प्रदेशला २०२९ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.