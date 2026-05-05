Yogi adityanath: 'रील' आणि 'रिअल'मधील फरक ओळखा! योगींनी स्टंट आणि जीवघेण्या सेल्फीवर ओढले ताशेरे! केलं भावनिक आवाहन

सोशल मीडियावरील रील आणि सेल्फीच्या वाढत्या क्रेझमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील लहान मुले आणि तरुणांना एक अत्यंत भावूक आणि महत्त्वाचे पत्र लिहिले आहे. "लाईक, व्ह्यूज आणि फॉलोअर्सच्या नादात स्वतःचे आयुष्य धोक्यात घालू नका," असा कळकळीचा संदेश त्यांनी या पत्राद्वारे दिला आहे..या संदेशात मुख्यमंत्र्यांनी डिजिटल जगातील वाढत्या नकारात्मक प्रवृत्तीवर चिंता व्यक्त केली आहे. पत्रातील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:'लाईक-व्ह्यूज'च्या मोहजालातून बाहेर पडामुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणतात, "आज अनेक तरुण लाईक आणि फॉलोअर्स वाढवण्यासाठी रेल्वे ट्रॅकवर, धावत्या ट्रेनच्या दाराला लटकून, उंच इमारतींवर किंवा नद्या-पुलांवर जीवघेणे स्टंट करत आहेत. हा मोह केवळ तुमच्यासाठीच घातक नाही, तर तुमच्या कुटुंबाच्या स्वप्नांचा क्षणात चक्काचूर करू शकतो.".रील' पेक्षा 'रिअल' लाईफ महत्त्वाचेदिखाव्याची मानसिकता: सोशल मीडियावरील ट्रेंड पाहून स्वतःला 'व्हायरल' करण्याचा प्रयत्न जीवघेणा ठरू शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला."जर तुम्हाला रील बनवायचीच असेल, तर ती आपली संस्कृती, वारसा आणि समाजात सकारात्मकता पसरेल अशा विषयांवर बनवा," असे मुख्यमंत्र्यांनी सुचवले. ऑनलाइन गेमिंग आणि स्क्रीन टाइममुळे व्यक्तिमत्व विकासावर होणाऱ्या परिणामांबद्दलही त्यांनी तरुणांना सावध केले..Pune Crime : नसरापूरमध्ये क्रौर्याची परिसीमा! तोंडात पायमोजा कोंबून अत्याचार, चिमुकलीच्या छातीवर जखमांच्या खुणा; शवविच्छेदन अहवालात धक्कादायक खुलासा.पालकांसाठी 'डिजिटल अवेअरनेस'चा मंत्रमुख्यमंत्र्यांनी केवळ मुलांनाच नाही, तर पालकांनाही त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. पालकांनी आपल्या मुलांच्या डिजिटल हालचालींवर लक्ष ठेवणे आणि त्यांना 'डिजिटल लिट्रेसी' देणे आवश्यक आहे.मुलांना रचनात्मक कामांसाठी प्रेरित करा. घरातील व्यावहारिक शिक्षणच मुलांच्या उज्ज्वल भविष्याचा पहिला दरवाजा उघडते, असे त्यांनी नमूद केले. उत्तर प्रदेश सरकारने तरुणांसाठी अनेक कौशल्य विकास योजना सुरू केल्या आहेत, त्यांचा लाभ घेऊन स्वतःचे करिअर घडवण्याचे आवाहन त्यांनी केले..तरुणांवर देशाची जबाबदारी"तुम्ही केवळ तुमच्या कुटुंबाचेच नाही, तर देश आणि प्रदेशाचे भविष्य आहात. इंटरनेटवर लोकप्रिय होण्यापेक्षा समाजात योगदान देऊन 'खरे नायक' (Real Hero) बना," असा मोलाचा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिलेला हा संदेश सोशल मीडियाच्या आहारी गेलेल्या पिढीसाठी एक 'वेक-अप कॉल' मानला जात आहे.