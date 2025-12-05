CM Yogi Adityanath: क्रीडा संस्कृतीला चालना देण्यासाठी सीएम योगींची मोठी घोषणा; 500+ खेळाडूंना सरकारी नोकरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तरुणांना आवाहन केले आणि सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक तरुणाकडून अपेक्षा व्यक्त केली आहे की, त्याने कोणत्याही एका खेळाशी अवश्य जोडले पाहिजे..सीएम योगी यांनी कबड्डी खेळाचा उल्लेख करत सांगितले की, या खेळात स्फूर्ती आणि सांघिक भावनेने काम करण्याचा उत्साह आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रिजनल स्टेडियमवर ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज सप्तम अखिल भारतीय प्राईझमनी पुरुष कबड्डी स्पर्धा-२०२५ च्या विजेत्यांना गौरवले..निरोगी शरीरासाठी फिटनेस आवश्यकसीएम योगी म्हणाले की, धर्माची जी काही साधने आहेत, ती सर्व स्वस्थ शरीरामुळेच पूर्ण होऊ शकतात. निरोगी शरीर आणि निरोगी काया (Body) तेव्हाच प्राप्त होऊ शकते, जेव्हा व्यक्ती शारीरिक फिटनेसकडे लक्ष देईल. त्यांनी सांगितले की, गेल्या ११ वर्षांत बदलत्या भारतात आणि पंतप्रधान मोदींच्या प्रेरणेने खेळ व क्रीडा संस्कृतीबद्दल सामान्य भारतीयांच्या मनात जो भाव निर्माण झाला आहे, तो आता प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे..यामुळेच भारताची प्रतिभा ऑलिम्पियन, आशियाई खेळ, कॉमनवेल्थ गेम्स आणि जागतिक चॅम्पियनशिपमध्ये चांगले पुरस्कार मिळवत आहे. 'सांसद-विधायक क्रीडा स्पर्धा' आणि 'खेलो इंडिया खेलो'च्या माध्यमातून प्रत्येक स्तरावर केंद्रे स्थापित केली जात आहेत, ज्यामुळे खेळांबद्दल नवी जागरूकता निर्माण झाली आहे..सरकारी नोकरीची हमीसीएम योगींनी उत्तर प्रदेशात खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. "जे खेळाडू ऑलिंपिक, आशियाई, कॉमनवेल्थ आणि जागतिक चॅम्पियनशिपमध्ये पदक जिंकून आणतील, त्यांना आम्ही थेट सरकारी नोकरी उपलब्ध करून देण्याची हमी दिली आहे.".अनेक खेळाडूंना डेप्युटी एसपी (DySP), तहसीलदार आणि विविध विभागांमध्ये अन्य महत्त्वाच्या पदांवर सामावून घेण्यात आले आहे. आतापर्यंत ५०० हून अधिक खेळाडूंना यूपी सरकारच्या विविध पदांवर सरकारी नोकरीत सामावून घेण्यात आले आहे. सरकारने हाही निर्णय घेतला आहे की, सरकारी नोकरी मिळालेल्या खेळाडूला स्पर्धेच्या वेळी 'सेवेचा भाग' मानले जाईल आणि त्याला सरावासाठी पूर्ण संधी मिळेल..सुविधांमध्ये वाढसीएम योगी म्हणाले की, उत्तर प्रदेशात आधीपासूनच तीन स्पोर्टस् कॉलेज आहेत, पण आता प्रत्येक कमिश्नरी मुख्यालयात स्पोर्टस् कॉलेज असावे, प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयात स्टेडियम आणि ब्लॉक स्तरावर मिनी स्टेडियम असावे, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे..गावपातळीवर प्रोत्साहन: गाव-गावात क्रीडांगण आणि ओपन जिम चे निर्माण व्हावे. वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या निधीत क्रीडांगण, ओपन जिम आणि क्रीडा स्पर्धांना प्रोत्साहन देण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे.क्रीडा विद्यापीठ: मेरठमध्ये हॉकीचे जादूगार मेजर ध्यानचंद यांच्या नावाने क्रीडा विद्यापीठ बनत आहे आणि त्याचे पहिले सत्र या वर्षापासून सुरू झाले आहे. या विद्यापीठातील मूलभूत सुविधा ऑलिंपिक, आशियाई आणि कॉमनवेल्थ गेम्सच्या मानकांना लक्षात घेऊन विकसित केल्या जात आहेत..Ahmedabad Sports Hub: मोठ्या क्रीडा स्पर्धा दिल्ली-मुंबईऐवजी अहमदाबादला का होतात? हे शहर क्रीडा केंद्र कसे बनले? जाणून घ्या कारण....कबड्डी स्पर्धेत १२ संघांचा सहभागया स्पर्धेत १२ संघांतील १६८ खेळाडू आणि २४ प्रशिक्षक-व्यवस्थापकांनी भाग घेतला होता. यात राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, भारतीय सेना, उत्तर प्रदेश यांसारख्या विविध संघांचा समावेश होता.सीएम योगी यांनी विजेत्या उत्तर प्रदेश संघाचे आणि उपविजेत्या पूर्वोत्तर रेल्वे गोरखपुरचे अभिनंदन केले. त्यांनी शेवटी सांगितले की, खेळामुळे तरुणांमध्ये सहकार्य, अनुशासन आणि जबाबदारीची भावना विकसित होते. कबड्डीतील प्रत्येक पॉईंट हा 'नवीन भारताच्या' ऊर्जेचे प्रतीक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.