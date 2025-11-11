देश

CM Yogi Adityanath: प्रत्येक शाळेत आता 'वंदे मातरम' अनिवार्य; सीएम योगींची मोठी घोषणा, म्हणाले 'देशात पुन्हा जिन्नाचा जन्म..

Historical Context of 'Vande Mataram': ​उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी (१० नोव्हेंबर) गोरखपूर येथून सुरू झालेल्या 'राष्ट्रीय एकता पदयात्रे' च्या निमित्ताने अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या.
