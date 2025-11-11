CM Yogi Adityanath: प्रत्येक शाळेत आता 'वंदे मातरम' अनिवार्य; सीएम योगींची मोठी घोषणा, म्हणाले 'देशात पुन्हा जिन्नाचा जन्म..

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी (१० नोव्हेंबर) गोरखपूर येथून सुरू झालेल्या 'राष्ट्रीय एकता पदयात्रे' च्या निमित्ताने अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. मुख्यमंत्री म्हणाले की, आतापासून प्रदेशातील सर्व शाळांमध्ये 'वंदे मातरम' हे गीत गायन करणे अनिवार्य केले जाईल आणि हे गीत राष्ट्रवादाची भावना अधिक मजबूत करेल..मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, देशात पुन्हा कोणत्याही प्रकारची फाळणी (विभाजन) होऊ दिली जाणार नाही. कठोर शब्दांत त्यांनी सांगितले की, "आता भारतात जिन्नासारखा दुसरा कोणी पैदा होऊ देणार नाही." त्यांनी देशाला एकसंध ठेवण्याचे आवाहन केले..ते म्हणाले की, भाषा आणि जातीच्या नावावर देशाला तोडण्याचे प्रयत्न होत आहेत, परंतु राष्ट्रापेक्षा मोठे काहीही असू शकत नाही..सरदार पटेलांचे स्मरणसरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ गोरखपूरमध्ये ही एकता पदयात्रा काढण्यात आली. कार्यक्रमाची सुरुवात करताना मुख्यमंत्र्यांनी सरदार पटेल यांना नमन केले आणि विशेषत: देशातील संस्थानांना एकत्र आणण्यातील त्यांच्या योगदानाचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला..'वंदे मातरम'चा ऐतिहासिक संदर्भमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 'वंदे मातरम'च्या ऐतिहासिक महत्त्वावर जोर दिला. ते म्हणाले की, जिन्नाने याच गीताला विरोध केला होता. जर काँग्रेसने त्याच वेळी या विरोधाला विरोध केला असता, तर देशाची फाळणी झाली नसती, असा त्यांचा युक्तिवाद होता..Vande Mataram: 'वंदे मातरम'च्या १५० व्या वर्षपूर्तीनिमित्त सीएम योगी यांनी केले मोदींचे कौतुक, राष्ट्र प्रथम'ची भावना....या पदयात्रा आणि घोषणेवर राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर कशा प्रकारची प्रतिक्रिया उमटते, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. घटनेनंतर सुरक्षितता आणि शांतता राखण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर सतर्कता बाळगणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.