World Environment Day: वाढदिवशी योगींची मोठी घोषणा! एका दिवसात लावणार तब्बल ५ कोटी झाडे; कुकरैल जंगलातून होणार महाअभियानाचा श्रीगणेशा

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज (५ जून २०२६ रोजी) आपला ५४ वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. विशेष आणि योगायोगाची गोष्ट म्हणजे, यंदा त्यांचा वाढदिवस 'जागतिक पर्यावरण दिनाच्या' (World Environment Day) दिवशीच आला आहे. या दुहेरी आणि खास मुहूर्तावर मुख्यमंत्री योगी यांनी संपूर्ण उत्तर प्रदेशातील जनतेला पर्यावरण संरक्षणाचा एक मोठा संदेश दिला आहे. त्यांनी संपूर्ण राज्यात 'एक पेड़ मां के नाम' या महाअभियानांतर्गत राज्यव्यापी वृक्षारोपण मोहिमेचा शुभारंभ करण्याची घोषणा केली आहे.आपल्या संदेशात मुख्यमंत्र्यांनी भावूक आवाहन करत म्हटले आहे की, "राज्यातील प्रत्येक नागरिकाने किमान एक तरी रोपटे लावून आपली मातृभूमी, मातृशक्ती आणि निसर्गाप्रती असलेल्या कर्तव्याचे पालन करावे आणि हरित, स्वच्छ व समृद्ध उत्तर प्रदेशच्या निर्मितीमध्ये आपले योगदान द्यावे.".कुकरैल जंगलातून सुरुवात; एका दिवसात ५ कोटी वृक्षारोपणाचे उद्दिष्टमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ येथील प्रसिद्ध कुकरैल वन क्षेत्रातून (Kukrail Forest Area) स्वतः झाड लावून या महाअभियानाचा अधिकृत प्रारंभ करणार आहेत. या मोहिमेचे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण उत्तर प्रदेशात एकाच दिवसात तब्बल ५ कोटी रोपे लावण्याचे भव्य उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी राज्यातील सर्व शासकीय विभाग, मंडळे आणि जिल्ह्यांना त्यांचे उद्दिष्ट आधीच ठरवून देण्यात आले आहे.कुकरैल वन क्षेत्रात पहिल्याच टप्प्यात २०० हून अधिक दुर्मिळ आणि मोठी झाडे लावली जातील. याशिवाय, जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त वन विभागाच्या वतीने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान येथे मुख्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून, त्यात मुख्यमंत्री प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहेत..'महर्षी चरक औषधी वन' आणि 'स्वच्छ वायू' प्रकल्पाचा धमाकानिसर्ग संवर्धन आणि हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी मुख्यमंत्री योगींनी या दौऱ्यात अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रमांची घोषणा केली आहे:महर्षी चरक औषधि वन: लखनऊमध्ये औषधी वनस्पतींचा प्रसार करण्यासाठी 'महर्षी चरक औषधी वनाची' स्थापना केली जात आहे.उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंध परियोजना: राज्यातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी या विशेष प्रकल्पाचे अधिकृत लाँचिंग आज केले जाईल.लोगो आणि वेटलँड्स: 'वृक्षारोपण महाअभियान-२०२६' च्या नवीन अधिकृत 'लोगो'चे अनावरण केले जाईल, तसेच राज्यातील १०० महत्त्वाच्या पाणथळ जागांची (Wetlands) अधिसूचना जारी केली जाईल..बलरामपूरला विकासकामांची मोठी भेटलखनऊमधील पर्यावरण विषयक कार्यक्रम आटोपल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे थेट बलरामपूर (Balrampur) येथे रवाना होणार आहेत. तिथे मां पाटेश्वरीच्या पावन भूमीवर विविध नवीन विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि शिलान्यास त्यांच्या हस्ते केला जाईल. या विकासकामामांमुळे उत्तर प्रदेशच्या जनकल्याण आणि प्रगतीच्या प्रवासाला एक नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे..उपमुख्यमंत्र्यांकडून वाढदिवसाच्या डिजिटल शुभेच्छामुख्यमंत्री योगी यांच्या ५४ व्या वाढदिवसानिमित्त राज्याचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांना मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या आहेत. मौर्य यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले, "उत्तर प्रदेशचे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आपल्याला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा! मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू श्रीराम यांच्या चरणी आपल्या उत्तम आरोग्यासाठी आणि दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करतो."आज ५ जून २०२६ रोजी जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून उत्तर प्रदेशच्या कानाकोपऱ्यात, शाळा, महाविद्यालये आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये 'एक पेड़ मां के नाम' या मोहिमेला नागरिकांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.