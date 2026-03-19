Eid 2026: मुस्लिम महिलांना ईदचे मोठे गिफ्ट! आता तक्रारीसाठी पोलीस स्टेशनला जाण्याची गरज नाही; योगी सरकार लाँच करणार खास 'App'

योगी सरकारने मुस्लिम महिलांसाठी एक विशेष अॅप लाँच केले आहे, ज्यामुळे महिलांना पोलीस स्टेशनला जाण्याची गरज नाही. या अॅपद्वारे तक्रारी नोंदवता येतील, स्टेटस ट्रॅक करता येईल आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधता येईल. महिलांची गोपनीयता राखली जाईल, ज्यामुळे सामाजिक दबावाशिवाय न्याय मिळवता येईल..ईदच्या ऐन तोंडावर उत्तर प्रदेशातील मुस्लिम महिलांसाठी योगी सरकारकडून एक अतिशय दिलासादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. आता आपल्या तक्रारींसाठी किंवा अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी महिलांना पोलीस ठाण्याचे किंवा सरकारी कचेऱ्यांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरणार नाही.उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा डॉ. बबीता सिंह चौहान यांनी या नवीन उपक्रमाची घोषणा केली आहे. सामाजिक बंधने किंवा घरच्या दबावामुळे अनेकदा मुस्लिम महिला पोलीस स्टेशनपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, ही अडचण ओळखून आता थेट मोबाईलवरच न्याय मिळवून देणारी यंत्रणा उभी केली जात आहे..Annu Kapoor Final Wish : अन्नू कपूर यांनी सांगितली अंतिम इच्छा, म्हणाले ''त्या दिवशी दिवाळी, ईद...''.एका क्लिकवर होणार तक्रार निवारणया नवीन अॅपमुळे महिलांना घरात बसूनच आपल्या समस्या मांडता येतील. या अॅपमध्ये कोणत्या सुविधा असतील, ते जाणून घेऊया:थेट तक्रार नोंदणी: पोलीस स्टेशनला न जाता मोबाईलवरूनच तक्रार करता येईल.स्टेटस ट्रॅकिंग: आपल्या तक्रारीवर काय कारवाई झाली, हे घरबसल्या पाहता येईल.अधिकारी संपर्क: थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याची सोय असेल.गोपनीयता: तक्रार करणाऱ्या महिलेची माहिती सुरक्षित आणि गोपनीय राखली जाईल.हा निर्णय का घेण्यात आला?नुकत्याच झालेल्या जनसुनवाईत असे समोर आले की, कौटुंबिक हिंसाचार किंवा हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळाविरुद्ध अनेक महिलांना तक्रार करायची असते, पण समाजाच्या भीतीपोटी त्या घराबाहेर पडू शकत नाहीत. या महिलांना सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांना 'डिजिटल' सुरक्षा कवच देण्यासाठी आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे..UP Government: शिवभक्तांसाठी योगी सरकारची मोठी भेट! कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी मिळणार १ लाख रुपये; कोणाला मिळणार अनुदान ?.पोलिसांना कडक ताकीदमहिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी पोलिसांनाही स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जर एखादी महिला पोलीस स्टेशनला आली, तर तिची एफआयआर (FIR) त्वरित नोंदवून घ्यावी. तिला उगाच फेऱ्या मारायला लावू नयेत. तसेच, प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा एका आठवड्याच्या आत करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत..गावागावात होणार जनजागृतीकेवळ अॅप बनवून सरकार थांबणार नाही, तर जिल्हा प्रोबेशन अधिकाऱ्यांमार्फत ग्रामपंचायत स्तरावर शिबिरे आयोजित केली जातील. या माध्यमातून मुस्लिम महिलांना अॅप कसे वापरायचे आणि आपल्या हक्कासाठी कसे उभे राहायचे, याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.आज रमजानचा महिना सुरू असतानाच, सरकारने दिलेली ही 'ईदी' मुस्लिम महिलांच्या सामाजिक सक्षमीकरणासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल मानले जात आहे.