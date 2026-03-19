देश

Eid 2026: मुस्लिम महिलांना ईदचे मोठे गिफ्ट! आता तक्रारीसाठी पोलीस स्टेशनला जाण्याची गरज नाही; योगी सरकार लाँच करणार खास 'App'

Mahila Security App: योगी सरकारकडून मुस्लिम महिलांसाठी डिजिटल सुरक्षा कवच; तक्रारीसाठी नवीन अ‍ॅपची घोषणा
up muslim mahila app eid

up muslim mahila app eid

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on
Summary

योगी सरकारने मुस्लिम महिलांसाठी एक विशेष अ‍ॅप लाँच केले आहे, ज्यामुळे महिलांना पोलीस स्टेशनला जाण्याची गरज नाही. या अ‍ॅपद्वारे तक्रारी नोंदवता येतील, स्टेटस ट्रॅक करता येईल आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधता येईल. महिलांची गोपनीयता राखली जाईल, ज्यामुळे सामाजिक दबावाशिवाय न्याय मिळवता येईल.

ईदच्या ऐन तोंडावर उत्तर प्रदेशातील मुस्लिम महिलांसाठी योगी सरकारकडून एक अतिशय दिलासादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. आता आपल्या तक्रारींसाठी किंवा अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी महिलांना पोलीस ठाण्याचे किंवा सरकारी कचेऱ्यांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरणार नाही.

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा डॉ. बबीता सिंह चौहान यांनी या नवीन उपक्रमाची घोषणा केली आहे. सामाजिक बंधने किंवा घरच्या दबावामुळे अनेकदा मुस्लिम महिला पोलीस स्टेशनपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, ही अडचण ओळखून आता थेट मोबाईलवरच न्याय मिळवून देणारी यंत्रणा उभी केली जात आहे.

<div class="paragraphs"><p>up muslim mahila app eid</p></div>
Loading content, please wait...
Ramadan Eid
muslim
Muslim Eid Namaz
Yogi government
Yogi Adityanath

