देश

UP: आता प्रत्येक जिल्ह्यांत नोकरीचा मोठा मेळा; दर महिन्याला 'प्लेसमेंट ड्राईव्ह', योगी सरकारची 'डेलॉईट इंडिया' नवी सुरुवात!

CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेशमध्ये दर महिन्याला प्रत्येक जिल्ह्यात नोकरीचा मेळा; योगी सरकार आणि डेलॉईट इंडियाची संयुक्त योजना. कौशल्य विकासातून स्वयंपूर्णता आणि ‘वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थे’कडे उत्तर प्रदेशचा प्रवास!
CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशमधील तरुणांना स्वयंपूर्ण (आत्मनिर्भर) बनवण्याच्या मिशनवर योगी सरकार वेगाने काम करत आहे. सरकारने आता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून (ITI) शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना चांगली नोकरी मिळावी आणि स्थानिक रोजगार वाढावा, यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
education
job
CM Yogi Adityanath
Placement

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com