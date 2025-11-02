UP: आता प्रत्येक जिल्ह्यांत नोकरीचा मोठा मेळा; दर महिन्याला 'प्लेसमेंट ड्राईव्ह', योगी सरकारची 'डेलॉईट इंडिया' नवी सुरुवात!

उत्तर प्रदेशमधील तरुणांना स्वयंपूर्ण (आत्मनिर्भर) बनवण्याच्या मिशनवर योगी सरकार वेगाने काम करत आहे. सरकारने आता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून (ITI) शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना चांगली नोकरी मिळावी आणि स्थानिक रोजगार वाढावा, यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे..आता डेलॉईट इंडिया या मोठ्या कंपनीच्या मदतीने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये दरमहा 'प्लेसमेंट ड्राईव्ह' आयोजित केली जाईल. यामुळे तरुणांना त्यांच्या कौशल्यानुसार नोकरी मिळवणे सोपे होणार आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे उद्दिष्ट आहे की, राज्यातील प्रत्येक तरुणाने आपल्या कौशल्याच्या जोरावर केवळ नोकरी मिळवू नये, तर 'वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे' स्वप्न पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावावी..कौशल्य विकासातून स्वयंपूर्णतायोगी सरकार तरुणांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी वेगाने काम करत आहे. 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'व्होकल फॉर लोकल' आणि 'स्किल इंडिया मिशन' ला राज्यात नवी गती मिळत आहे. सरकारला वाटते की, तरुणांना प्रशिक्षण मिळाल्यापासून ते नोकरी मिळेपर्यंतचा रस्ता अगदी सोपा असावा..व्यावसायिक शिक्षण आणि कौशल्य विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल यांनी बैठकीत सांगितले की, सरकारच्या प्रयत्नांमुळे आयटीआयमधून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देशातील मोठ्या कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळत आहे. यामुळे तरुणांचा तांत्रिक शिक्षणावरील विश्वास वाढला आहे..दर महिन्याच्या २१ तारखेला नोकरीचा मेळासरकारने ठरवले आहे की, प्रत्येक महत्त्वाच्या आयटीआय संस्थेमध्ये दर महिन्याच्या २१ तारखेला 'प्लेसमेंट ड्राईव्ह' आयोजित केला जाईल. यात कंपन्यांना सहभागी करून घेण्याची महत्त्वाची जबाबदारी डेलॉईट इंडियाची असेल. औद्योगिक भेटी: विद्यार्थ्यांना उद्योगांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यांत इंडस्ट्री व्हिजिट (कारखान्यांना भेट) आयोजित केली जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष औद्योगिक वातावरण कसे असते, हे समजेल..कंपन्यांचा सहभाग: सुब्रोज लि., डिक्सन टेक्नॉलॉजीज, हॅवेल्स, पेप्सिको आणि सोना बीएलडब्ल्यू (Sona BLW) यांसारख्या कंपन्यांनी यापूर्वीच आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना नोकरी दिली आहे..UP Logistics Hub: यूपीत ८००० कोटींचा लॉजिस्टिक्स हब, भारताच्या 'सप्लाय चेन'ला मिळणार नवी गती! .उद्योगांसोबत मजबूत भागीदारीयोगी सरकार ऑटोमोटिव्ह स्किल्स डेव्हलपमेंट कौन्सिल, फर्निचर आणि फिटिंग सेक्टर स्किल कौन्सिल आणि ज्ञान डेअरीसारख्या संस्थांसोबत मिळून काम करत आहे. नोएडा, गोरखपूर आणि सहारनपूरमध्ये फर्निचर क्षेत्रासाठी 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' (उत्कृष्टता केंद्रे) स्थापन केली जात आहेत, जेणेकरून तरुणांना आधुनिक प्रशिक्षण मिळू शकेल.योगी सरकारची ही योजना बेरोजगारी कमी करेल, तरुणांना नोकरी मिळवून देईल आणि उत्तर प्रदेशला 'वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या' ध्येयापर्यंत पोहोचण्यास मदत करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.