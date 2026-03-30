UP industry Policy: UP मध्ये आता लायसन्स राज संपणार! छोट्या उद्योगांना योगी सरकारची मोठी भेट; 'या' सुविधेमुळे ५ वर्षे तपासणीतून मुक्ती

उत्तर प्रदेशातील लघु उद्योजकांसाठी योगी आदित्यनाथ सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील व्यापार सुलभता (Ease of Doing Business) वाढवण्यासाठी आता छोट्या उद्योगांना सरकारी निरीक्षणांच्या जाचातून मुक्त करण्यात आले असून, त्यांना 'स्वप्रमाणन' (Self-Certification) सुविधा लागू करण्यात आली आहे..या निर्णयामुळे हजारो सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना आता सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरणार नाही. १० ते ५० कामगार असलेल्या प्रतिष्ठानांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे..काय आहे 'स्वप्रमाणन' व्यवस्था?कमी जोखीम असलेल्या श्रेणीतील उद्योगांना आता आपल्या कंपनीत कामगार कायद्यांचे पालन होत असल्याचे प्रमाणपत्र स्वतःच द्यावे लागेल. एकदा हे प्रमाणपत्र दिल्यावर पुढील पाच वर्षे कोणत्याही सरकारी तपासणी किंवा निरीक्षणाची भीती उरणार नाही..जर सर्व काही नियमांनुसार असेल, तर पाच वर्षांतून एकदाच केवळ २० टक्के प्रतिष्ठानांची 'सॅम्पल सर्व्हे'साठी निवड केली जाईल. विशेष म्हणजे, या तपासणीची पूर्वसूचना उद्योजकाला ४८ तास आधी दिली जाईल..प्रक्रिया कशी असेल?१. पोर्टलवर नोंदणी: उद्योजकांना कामगार विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर (uplabour.gov.in) जाऊन आपला अर्ज आणि कामगार कायद्यांच्या पालनाची घोषणा अपलोड करावी लागेल.२. ६० दिवसांची मर्यादा: विभागाने ६० दिवसांच्या आत या अर्जाची पडताळणी करणे बंधनकारक आहे. जर ६० दिवसांत विभागाकडून काहीही कळवले गेले नाही, तर तो अर्ज 'स्वयं-मंजूर' (Deemed Approved) मानला जाईल.३. वार्षिक विवरण: उद्योजकाला दरवर्षी ३१ जानेवारीपर्यंत मागील कॅलेंडर वर्षाची माहिती पोर्टलवर अपडेट करावी लागेल..तक्रार असल्यास काय?केवळ एखाद्या कामगाराने किंवा त्रयस्थ व्यक्तीने गंभीर तक्रार केल्यास आणि कामगार आयुक्तांची विशेष परवानगी मिळाल्यासच अतिरिक्त निरीक्षण केले जाईल. अन्यथा, नियमित तपासणी पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे..गुंतवणुकीला मिळणार चालनामध्यम जोखीम असलेल्या उद्योगांसाठी सरकारने आधीच 'थर्ड पार्टी ऑडिट' (खाजगी कंपन्यांकडून तपासणी) सुरू केले आहे. आता छोट्या उद्योगांना स्वप्रमाणन देऊन सरकारने उत्तर प्रदेशात गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण तयार केले आहे. यामुळे भ्रष्टाचार कमी होऊन उद्योजकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या या निर्णयाचे लघु उद्योजक संघटनांकडून स्वागत केले जात आहे.