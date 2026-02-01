Employees Salary: सुमारे ६८,००० कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखले, राज्य सरकारचा आक्रमक निर्णय, कारण आलं समोर, प्रकरण काय?

उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार राज्याला भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी काम करत आहे. सरकारने या संदर्भात महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे. सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून मालमत्तेचा तपशील मागवला होता. काहींनी तपशील सादर केला, तर ६८,००० कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले. योगी सरकारने आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या सुमारे ६८,००० कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखले आहे. .सरकारने आदेश दिले आहेत की, या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील देईपर्यंत पगार दिला जाणार नाही. यापूर्वी मुख्य सचिवांच्या स्पष्ट आदेशानुसार, सर्व कर्मचाऱ्यांनी शनिवारपर्यंत त्यांच्या जंगम आणि अचल मालमत्तेचा तपशील सादर केला नव्हता. सरकारच्या कारवाईनंतर सर्व कर्मचारी लवकरच त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सरकारला देतील असे मानले जात आहे. सरकारी कर्मचारी आचारसंहिता नियम, १९५६ च्या नियम २४ अंतर्गत, राज्यातील ८,६६,२६१ कर्मचाऱ्यांना २०२५ पर्यंतच्या त्यांच्या जंगम आणि अचल मालमत्तेचा तपशील मानव संपदा पोर्टलवर ३१ जानेवारीपर्यंत सादर करायचा होता. .VIDEO : चार लाखांची लाच घेताना सापडल्याने पोलिस निरीक्षकाचा हायड्रामा; अटकेनंतर माध्यमांसमोरच आरडाओरडा, गोंधळाचा व्हिडिओ व्हायरल.सर्व विभागांचे नोडल अधिकारी आणि वितरण अधिकाऱ्यांना योग्य सूचना देण्यात आल्या. ३१ जानेवारीपर्यंत मालमत्तेचा तपशील अपलोड न करणाऱ्यांचे पगार रोखले जातील असेही त्यांना सांगण्यात आले. या आदेशानंतरही, ६८,२३६ राज्य कर्मचाऱ्यांनी शनिवारी रात्रीपर्यंत मानव संपदा पोर्टलवर त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील अपलोड केला नसल्याचे वृत्त आहे. यापैकी मालमत्तेचा तपशील न देणारे सर्वाधिक ३४,९२६ राज्य कर्मचारी तिसऱ्या श्रेणीतील आहेत..याशिवाय, २२,६२४ राज्य कर्मचारी वर्ग चतुर्थ, ७२०४ वर्ग II आणि २६२८ वर्ग I अधिकारी आहेत. इतर १६१२ कर्मचाऱ्यांपैकी ८५४ कर्मचाऱ्यांनी त्यांची मालमत्ता जाहीर केलेली नाही, त्यामुळे त्यांचे पगारही थांबतील. शनिवारपर्यंत त्यांच्या मालमत्तेची माहिती न देणाऱ्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी आठ टक्के कर्मचाऱ्यांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, मूलभूत आणि माध्यमिक शिक्षण, समाजकल्याण, महिला कल्याण, सहकार, उत्पादन शुल्क, अन्न रसद, वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण अभियांत्रिकी, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, वाहतूक विभाग इत्यादींचा समावेश आहे..Indian Royal Family : भारतातील 5 महान राजांचे वंशज काय आज करतायत? कसे आहे त्यांचे जीवन..पाहा ऐतिहासिक वारसा.ज्या कर्मचाऱ्यांनी मालमत्तेची माहिती दिली नाही त्यांना फेब्रुवारीचा पगार मिळणार नाही, असे वृत्त आहे. या प्रकरणाची गंभीरता यावरून लक्षात येते की, मुख्य सचिव एसपी गोयल यांनी अलीकडेच विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची माहिती मानव संपदा पोर्टलवर ३१ जानेवारीपर्यंत अपलोड करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या शून्य-सहिष्णुतेच्या धोरणानुसार, योगी सरकार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची माहिती गोळा करण्याबाबत अत्यंत गंभीर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.