राज्य सरकारची मोठी घोषणा! २६ आणि २७ मार्चला रामनवमीनिमित्त सार्वजनिक सुट्टी जाहीर; पण कुणाला? जाणून घ्या...

उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने रामनवमीच्या निमित्ताने राज्यात अतिरिक्त सुट्टी जाहीर करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. जनभावना आणि भक्तांची सोय लक्षात घेऊन २७ मार्च रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही सुट्टी २६ मार्च रोजी होती. आता ही सुट्टी सलग दोन दिवस असेल. मंदिरांना भेट देणाऱ्या भाविकांच्या वाढत्या संख्येमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे. .दरवर्षी रामनवमीच्या निमित्ताने, राज्यभरातील, विशेषतः अयोध्या, वाराणसी आणि इतर धार्मिक स्थळांवरील प्रमुख मंदिरांना लाखो भाविक भेट देतात. यावेळी मोठ्या गर्दीची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने आधीच तयारी सुरू केली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, अतिरिक्त सुट्ट्या जाहीर केल्याने यात्रेकरूंचा प्रवास आणि दर्शन सुलभ होईल, तसेच गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासही मदत होईल. अधिकाऱ्यांच्या मते, हा निर्णय श्रद्धा आणि जनभावनेचा आदर राखून घेण्यात आला आहे, जेणेकरून कोणत्याही भाविकाला गैरसोय होऊ नये..या निर्णयानुसार, राज्यभरातील शासकीय कार्यालये, शाळा आणि अनेक खाजगी संस्था २६ व २७ मार्च रोजी बंद राहतील. धार्मिक स्थळांवर विशेष सुरक्षा आणि सुव्यवस्थेची व्यवस्था केली जात आहे. कोणताही व्यत्यय किंवा अपघात टाळण्यासाठी पोलीस आणि प्रशासनाला सतर्क करण्यात आले आहे. लोकांचे म्हणणे आहे की यामुळे त्यांना शांततेने आणि भक्तिभावाने सण साजरा करता येईल. योगी सरकारचा हा निर्णय केवळ धार्मिक श्रद्धेप्रती आदरच दर्शवत नाही, तर लाखो भक्तांना सोय उपलब्ध करून देणारे एक महत्त्वाचे प्रशासकीय पाऊल म्हणूनही मानले जाते..अयोध्येतील राम मंदिरात २७ मार्च रोजी रामनवमीचा उत्सव साजरा केला जाईल. चैत्र शुक्ल महाअष्टमीची तारीख २६ मार्च रोजी दुपारी २.११ वाजता संपेल आणि २७ मार्च रोजी दुपारी १२.०२ वाजेपर्यंत हा उत्सव सुरू राहील. यामुळे २७ मार्च रोजी दुपारी १२ वाजता रामलल्लाच्या अवताराची भव्य आरती केली जाईल. या निमित्ताने, रामलल्लाला पंचामृत आणि दिव्य औषधांनी अभिषेक आणि सजवण्यासोबतच, अवताराची भव्य आरती आणि सूर्य टिळक यांचे थेट प्रक्षेपणही केले जाईल. .राम मंदिर परिसरात पन्नासपेक्षा जास्त ठिकाणी एलईडी स्क्रीन लावण्यात आले आहेत. याशिवाय दूरदर्शनवरही थेट प्रक्षेपण केले जाईल, जे भक्त आपल्या घरी बसून पाहू शकतील. प्राचीन काळापासून रामनगरीमध्ये चैत्र रामनवमीची जत्रा भरत आली आहे आणि प्रत्येक जत्रेला भाविकांची प्रचंड गर्दी जमते. जत्रेला येणारे बहुतेक भाविक रामाचा जन्मदिवस पाहण्यास उत्सुक असतात, म्हणूनच कनक भवन येथे मोठी गर्दी जमते. आता राम मंदिराच्या परिसरात राम जन्मोत्सव देखील आयोजित केला जात आहे, परंतु सहभागींची संख्या मर्यादित आहे.