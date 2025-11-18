Yogi Adityanath : आग्र्यात ताजला टक्कर देणार श्रीकृष्णाची बाग, योगी सरकार साकारणार 'गीता गोविंद वाटिका'

Agra Tourism : योगी सरकार ब्रज क्षेत्रातील पर्यटन केवळ ऐतिहासिक स्मारकांपुरते मर्यादित न ठेवता, त्याला ब्रजच्या समृद्ध सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारशाशी जोडून नवे रूप देत आहे. याच प्रयत्नातून ताज नगरी आग्रा येथील फेज-२ मधील झोनल पार्कच्या १९ एकर क्षेत्रात 'गीता गोविंद वाटिका' विकसित केली जात आहे. या वाटिकेचा मुख्य उद्देश ताजमहाल आणि इतर स्मारकांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांना रात्री मुक्कामासाठी आकर्षित करणे आणि त्यांना ब्रजच्या धार्मिक संस्कृतीची ओळख करून देणे आहे..सरकारी भागीदारीतून साकारतेय 'गीता गोविंद वाटिका''मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजने' अंतर्गत ही वाटिका सुमारे ₹४.२० कोटी रुपये खर्चून विकसित केली जात आहे. यात ५०% खर्च राज्य सरकार आणि ५०% खर्च आग्रा विकास प्राधिकरण (ADA) करणार आहे. या निधीचा उपयोग थीम लाइटिंग आणि एका भव्य लेझर शो साठी केला जाईल, ज्यामुळे रात्रीच्या वेळी पर्यटकांसाठी एक नवीन आकर्षक अनुभव तयार होईल..अवती भवती.आग्राला सांस्कृतिक पर्यटनाचे नवे रूपएडीए (ADA) च्या उपाध्यक्ष एम. अरुन्मोली यांनी सांगितले की, सरकारचे लक्ष्य आग्राला केवळ ऐतिहासिक शहर म्हणून नाही, तर सांस्कृतिक पर्यटनाचे प्रमुख केंद्र बनवण्याचे आहे. 'गीता गोविंद वाटिका' याच विचाराचा महत्त्वाचा भाग आहे. यापूर्वी पर्यटक आग्रा येथे केवळ दिवसा स्मारके पाहत होते, परंतु ही वाटिका त्यांना रात्री मुक्कामासाठी एक सुंदर आणि सांस्कृतिक ठिकाण उपलब्ध करून देईल. रात्रीचा मुक्काम वाढल्याने स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील..आस्था, निसर्ग आणि ब्रज संस्कृतीचा अनोखा संगमया वाटिकेच्या आत दोन एकर क्षेत्रात एक मोठे मुक्ताकाशीय मंच (Open Air Stage) तयार केले जात आहे.• सांस्कृतिक कार्यक्रम: येथे भगवान श्रीकृष्णांच्या लीला, रासलीला आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे नियमित सादरीकरण केले जाईल.• धार्मिक वनस्पती: धार्मिक भावना लक्षात घेऊन येथे कृष्णकालीन वनस्पतींची रोपे लावली जात आहेत.• गीता उपदेश: भगवान श्रीकृष्णांनी दिलेला गीतेचा उपदेश आकर्षक तेलचित्रांवर आणि शिलालेखांवर नोंदवला जात आहे.• तुलसी वन: याशिवाय, एक एकर जमिनीवर एक विशेष तुलसी वन विकसित केले जात आहे, ज्यात तुळशीच्या १०० प्रजाती असतील. पर्यटकांना या सर्व प्रजातींच्या औषधी गुणांची माहिती देखील दिली जाईल..मतदारयादी तपासणी मोहीम युद्धपातळीवर.पर्यटन उद्योगाच्या अपेक्षा वाढल्याआग्रा टूरिझम गिल्डचे अध्यक्ष अमूल्य कक्कर यांनी या प्रकल्पाचे स्वागत केले. ते म्हणाले, "आग्राला आजपर्यंत 'वन-डे डेस्टिनेशन' (One-day Destination) मानले जात होते, परंतु 'गीता गोविंद वाटिका' त्याला 'ओवरनाईट डेस्टिनेशन' (Overnight Destination) बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. रात्री होणाऱ्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक सादरीकरणामुळे पर्यटक येथे थांबतील, ज्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट, मार्गदर्शक सेवा आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांना थेट फायदा होईल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.