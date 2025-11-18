देश

Yogi Adityanath : आग्र्यात ताजला टक्कर देणार श्रीकृष्णाची बाग, योगी सरकार साकारणार 'गीता गोविंद वाटिका'

Gita Govind Vatika : 'मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजने' अंतर्गत ही वाटिका सुमारे ₹४.२० कोटी रुपये खर्चून विकसित केली जात आहे. यात ५०% खर्च राज्य सरकार आणि ५०% खर्च आग्रा विकास प्राधिकरण (ADA) करणार आहे.
Gita Govind Vatika to Boost Agra’s Night Tourism Experience

Agra Tourism : योगी सरकार ब्रज क्षेत्रातील पर्यटन केवळ ऐतिहासिक स्मारकांपुरते मर्यादित न ठेवता, त्याला ब्रजच्या समृद्ध सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारशाशी जोडून नवे रूप देत आहे. याच प्रयत्नातून ताज नगरी आग्रा येथील फेज-२ मधील झोनल पार्कच्या १९ एकर क्षेत्रात 'गीता गोविंद वाटिका' विकसित केली जात आहे. या वाटिकेचा मुख्य उद्देश ताजमहाल आणि इतर स्मारकांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांना रात्री मुक्कामासाठी आकर्षित करणे आणि त्यांना ब्रजच्या धार्मिक संस्कृतीची ओळख करून देणे आहे.

