योगी सरकारचा मोठा निर्णय! यूपीमधील 'या' दोन गावांची नावे बदलली; आता 'सियारामपूर' आणि 'हरिनगर' अशी असेल नवी ओळख

उत्तर प्रदेशात लवकरच पंचायत निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहे. त्यापूर्वीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील दोन ग्रामपंचायतींच्या नावांत बदल करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. स्थानिक लोकांची श्रद्धा आणि सांस्कृतिक वारसा लक्षात घेऊन हा बदल करण्यात आला आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात आता चर्चांना उधाण आले आहे..या निर्णयानुसार, फिरोजाबाद जिल्ह्यातील शिकोहाबाद येथील 'उरमुरा किरार' या गावाचे नाव आता 'हरिनगर' असे करण्यात आले आहे. तसेच हरदोई जिल्ह्यातील भरावन विकासखंडातील 'हाजीपूर' या ग्रामपंचायतीचे नाव बदलून आता 'सियारामपूर' करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरून या निर्णयाची माहिती दिली आहे. या बदलांमुळे स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे..विशेष म्हणजे, हरदोई जिल्ह्याचे नाव बदलून 'प्रल्हाद नगरी' करण्याचा प्रस्तावही गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींकडून मते मागवली आहेत. तसेच राजधानी लखनौमध्ये सात भव्य प्रवेशद्वारे बांधण्याची योजनाही योगी सरकार आखत आहे. ही द्वारे अयोध्या, मथुरा, काशी आणि प्रयागराजच्या संस्कृतीची झलक दाखवणारी असतील. सूर्य द्वार, कृष्ण द्वार आणि शौर्य द्वार अशी त्यांची नावे असणार आहेत..\rउत्तर प्रदेशच्या समृद्ध वारशाचे जतन करण्यासाठी योगी सरकार सातत्याने अशा प्रकारची पावले उचलत आहे. गावांची नावे बदलणे हा त्याचाच एक भाग असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपला सांस्कृतिक अस्मितेच्या मुद्द्यावर फायदा होऊ शकतो, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवला आहे..