CM Yogi Adityanath: भाडेकरूंना मोठी दिलासा देणार योगी सरकार! घरमालकांशी होणारे वाद आता संपुष्टात येणार

उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार आता घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद संपुष्टात आणण्यासाठी मोठे पाऊल उचलत आहे. भाडेकराराच्या नोंदीवरून (Rent Agreement Registration) दररोज होणारे वाद आता कमी होण्याची शक्यता आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निर्देशानुसार, भाडेकराराच्या नोंदणीवर लागणारे स्टॅम्प शुल्क (Stamp Duty) कमी केले जात आहे. पूर्वी जिथे ४ टक्के दराने स्टॅम्प शुल्क लागत होते, त्यामुळे लोक नोंदणीकृत करारनामा करण्यापासून टाळत असत आणि वाद निर्माण होत होते, तिथे आता ५०० ते २५०० रुपयांमध्ये भाडेकराराची नोंदणी करता येणार आहे..Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री आदित्यनाथांचे भाऊ काय करतात? प्रसिद्धीपासून दूर पण देशासाठी अभिमानास्पद काम.यामुळे पूर्वीचा प्रस्तावित धोरण रद्द करून सरकारने नवा प्रस्ताव तयार केला असून, लवकरच तो मंत्रिमंडळात (Cabinet) मंजुरीसाठी आणण्याची तयारी आहे..नवीन दर आणि श्रेणीभाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील वाद संपवण्यासाठी सरकारने भाडेकराराचे दर आणि कालावधी निश्चित केले आहेत. आता भाडेकरार १ वर्षापासून ते १० वर्षांपर्यंत करता येईल. करारनामा संपण्यापूर्वीच नवीन करारनामा करणे बंधनकारक असेल. ही प्रस्तावित सवलत पहिल्या टप्प्यात सहा महिन्यांसाठी लागू करण्याची तयारी आहे. याचा अनुभव घेऊन भविष्यात हा कालावधी वाढवण्याचा विचार केला जाईल..प्रस्तावित नवीन शुल्क रचना (रुपयांमध्ये):वार्षिक भाडे १ वर्षासाठी १ ते ५ वर्षांसाठी ५ ते १० वर्षांसाठी२ लाख रुपये पर्यंत ५०० १,५०० २,०००२ लाख ते ६ लाख १,५०० ४,५०० ७,५००६ लाख ते १० लाख २,५०० ६,००० १०,०००.Pune News : पुरंदर विमानतळाच्या परिसरात लेआउट मंजुरी बंद; नागरिकांनी जमीन खरेदी न करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे आवाहन.इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर सूटदरम्यान, लखनौमध्ये सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर परिवहन विभागाने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) खरेदीवर नोंदणी शुल्क (Registration) आणि रोड टॅक्समध्ये सूट देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही सूट दोन वर्षांसाठी, १३ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत दिली गेली आहे. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह यांनी सांगितले की, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे..