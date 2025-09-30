देश

Women: मिशन शक्ती ५.०’मुळे महिलांना नवी झेप; ४०३ मतदारसंघांतील आमदार क्रीडा स्पर्धांमध्ये १.५ लाख महिला खेळाडू दाखवणार कौशल्य

Yogi Adityanath: ‘मिशन शक्ती ५.०’ मोहिमेतून महिलांना खेळ, आत्मसंरक्षण आणि सामाजिक नेतृत्वामध्ये नवीन संधी मिळत आहेत. राज्यातील ४०३ मतदारसंघांमध्ये १.५ लाख महिला खेळाडू आपले कौशल्य दाखवणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील 'मिशन शक्ती ५.०' या ९० दिवसांच्या विशेष मोहिमेतून महिला सुरक्षा, सन्मान आणि स्वावलंबनाला नवे आयाम मिळत आहेत. या अभियानाद्वारे योगी सरकार महिलांना खेळ, आत्मसंरक्षण आणि सामाजिक नेतृत्वामध्ये पुढे आणण्यासाठी मोठे प्रयत्न करत आहे.

