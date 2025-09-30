Women: मिशन शक्ती ५.०’मुळे महिलांना नवी झेप; ४०३ मतदारसंघांतील आमदार क्रीडा स्पर्धांमध्ये १.५ लाख महिला खेळाडू दाखवणार कौशल्य

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील 'मिशन शक्ती ५.०' या ९० दिवसांच्या विशेष मोहिमेतून महिला सुरक्षा, सन्मान आणि स्वावलंबनाला नवे आयाम मिळत आहेत. या अभियानाद्वारे योगी सरकार महिलांना खेळ, आत्मसंरक्षण आणि सामाजिक नेतृत्वामध्ये पुढे आणण्यासाठी मोठे प्रयत्न करत आहे..याच धर्तीवर, राज्याच्या ४०३ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये "माननीय आमदार क्रीडा स्पर्धां"चे आयोजन सुरू झाले आहे. या स्पर्धांमध्ये जवळपास १.५ लाख महिला खेळाडू भाग घेण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, २०० महिला पीआरडी (प्रांतीय रक्षक दल) स्वयंसेविकांना पुन्हा प्रशिक्षण, कार्यक्षमता वाढवणे आणि आत्मसंरक्षणाचे खास धडे दिले जात आहेत..Uttar Pradesh : रक्षाबंधनाच्या आधीच लाडक्या बहिणींना मिळालं सरकारचं गिप्ट, स्वस्त किंमतीत मिळणार घरं, असं करा बुकींग .खेळातून महिलांना आत्मविश्वास'मिशन शक्ती ५.०' मोहीम जसजशी पुढे सरकत आहे, तसतसे ती अधिक व्यापक होत आहे आणि समाजातील प्रत्येक स्तरापर्यंत पोहोचत आहे. 'आमदार क्रीडा स्पर्धां'चे आयोजन या मोहिमेसोबत जोडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या स्पर्धेत १.५ लाख महिला खेळाडू आपले कौशल्य दाखवतील..या आयोजनामुळे केवळ खेळाची भावनाच वाढणार नाही, तर महिलांना आत्मविश्वास आणि सामाजिक ओळखही मिळेल. या स्पर्धांमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना एक असे व्यासपीठ मिळाले आहे, जिथे त्या आपली शारीरिक आणि मानसिक क्षमता विकसित करत आहेत. या उपक्रमातून महिलांना सन्मान देऊन त्यांना स्वावलंबनाकडे नेले जात आहे, जे योगी सरकारच्या दृष्टिकोनाचा भाग आहे..महिला पीआरडींना आत्मसंरक्षणाचे प्रशिक्षणदुसरीकडे, २०० महिला पीआरडी स्वयंसेविकांना आत्मसंरक्षणाचे विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे. हे प्रशिक्षण त्यांना केवळ स्वतःच्या संरक्षणासाठी सक्षम करत नाही, तर त्या इतर महिलांनाही स्वसंरक्षणाचे तंत्र शिकवू शकतील..विशेषतः ग्रामीण भागांत, जिथे महिलांना अनेकदा असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो, तिथे महिला सुरक्षा निश्चित करण्यात हे पाऊल महत्त्वपूर्ण ठरेल. प्रशिक्षित स्वयंसेविका आता 'मिशन शक्ती ५.०' अंतर्गत जनजागृती मोहिमांमध्ये सक्रिय भूमिका घेऊन समाजात सकारात्मक बदल घडवत आहेत..Yogi Adityanath : 'महाराज, माझ्या मुलाला वाचवा!' वृद्ध मातेच्या आर्त हाकेला CM योगींचा तत्काळ प्रतिसाद; रुग्णालयात दाखल करून उपचार सुरू.तरुण मंडळातून सामाजिक संदेश'मिशन शक्ती ५.०' अंतर्गत, युवा कल्याण विभागाने ५७,६९५ ग्रामपंचायतींमध्ये युवक मंगल दले आणि महिला मंगल दले स्थापन केली आहेत. या दलांनी क्रीडा, वृक्षारोपण, रक्तदान, स्वच्छता, व्यसनमुक्ती, जलसंधारण आणि मिशन शक्तीसारख्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या कामांमध्ये जागरूकता वाढवली आहे. ५२,०४२ महिला मंगल दलांनी महिलांचे आरोग्य, सायबर गुन्हे, लैंगिक अत्याचार आणि सामाजिक वाईट रूढींवर जनजागृती कार्यक्रम घेतले आहेत. 'कन्या सुमंगला', 'मातृत्व लाभ' आणि 'सुकन्या समृद्धी' यांसारख्या सरकारी योजनांची माहितीही त्यांच्यामार्फत दिली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.