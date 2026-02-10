योगींचा 'शब्द' अन् अनाथ भावंडांचं नशीब पालटलं! शाळेत ॲडमिशन, खिशात पैसे अन् महिना ४ हजारांची मदत सुरू

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लखीमपूर खेरी येथील दोन अनाथ भावंडांची व्यथा ऐकताच प्रशासनाला असे काही आदेश दिले की, ही मुले घरी पोहोचण्यापूर्वीच त्यांचे नशीब पालटले. मुख्यमंत्र्यांच्या एका शब्दावर प्रशासनाने अवघ्या काही तासांत मदतीचा डोंगर उभा केला..सोमवारी लखनौमध्ये आयोजित 'जनता दर्शन'मध्ये लखीमपूर खेरी येथील शिवांशु आणि अजय हे दोन भाऊ आपल्या आजी-आजोबांसोबत आले होते. २०१८ मध्ये एका रस्ते अपघातात त्यांच्या आई-वडिलांचा मृत्यू झाला होता. आईचा जागीच मृत्यू झाला, तर वडिलांनी ४१ दिवसांच्या उपचारानंतर प्राण सोडले. या घटनेनंतर मुलांच्या शिक्षणाचा आणि जगण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. पैशांअभावी त्यांची शाळाही सुटली होती..प्रशासनाचा 'सुपरफास्ट' ॲक्शन मोडमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या मुलांची कहाणी ऐकताच लखीमपूर खेरीच्या जिल्हाधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल यांना तातडीने मदतीचे आदेश दिले. मुले लखनौहून घरी पोहोचण्यापूर्वीच जिल्हाधिकाऱ्यांनी खालील पावले उचलली.अजयचे सातवीत तर शिवांशुचे नववीत तातडीने नाव नोंदवून त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले गेले. मुलांना आता 'स्पॉन्सरशिप' योजनेतून दरमहा ४-४ हजार रुपये मिळणार आहेत.कुटुंबाला ५० हजार रुपयांची रोख मदत, अन्नधान्य किट, शालेय गणवेश, दप्तर, बूट आणि थंडीसाठी ब्लँकेट देण्यात आले. या कुटुंबाला सरकारी वाहनाने सन्मानाने त्यांच्या घरी सोडण्यात आले.."मोबाईलपासून दूर राहा आणि मन लावून शिका"यावेळी योगी आदित्यनाथ यांचे मुलांवरील प्रेम पुन्हा एकदा दिसून आले. त्यांनी या दोन्ही मुलांशी गप्पा मारल्या, त्यांना चॉकलेट दिले आणि एक मोलाचा सल्ला दिला. ते म्हणाले, "मोबाईलपासून दूर राहा आणि खूप मन लावून अभ्यास करा." केवळ ही दोन मुलेच नाही, तर हापूरहून आलेल्या दोन सैनिकांच्या जमिनीच्या वादावरही त्यांनी तातडीने चौकशी करून गुन्हेगारांवर कडक कारवाईचे आदेश दिले."राज्यातील २५ कोटी जनतेची सुरक्षा आणि सेवा हीच आमची प्राथमिकता आहे," असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा सुशासनाचा परिचय दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.