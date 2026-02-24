देश

Yogi Adityanath Singapore Visit: सिंगापूरमध्ये योगींचा 'डंका'! ६६५० कोटींचे करार आणि हजारो नोकऱ्यांची लॉटरी; युपीमध्ये आता येणार परदेशी गुंतवणूक

UP government Secures Multi Crore Agreements Abroad: योगींच्या सिंगापूर दौऱ्यात ६६५० कोटींचे करार, उत्तर प्रदेशात उद्योगांचे जाळे घट्ट
Foreign Investment Wave Set for UP After Yogi’s Singapore Visit

Foreign Investment Wave Set for UP After Yogi’s Singapore Visit

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या सिंगापूर दौऱ्यात मोठी बाजी मारली आहे. राज्याच्या विकासासाठी आणि तरुणांच्या रोजगारासाठी त्यांनी सिंगापूरच्या बड्या कंपन्यांसोबत कोट्यवधींचे करार केले आहेत. यामुळे उत्तर प्रदेशात आता उद्योगांचे जाळे अधिक घट्ट होणार आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
job
Job Opportunity
CM Yogi Adityanath
Foreign Country
Investment

Related Stories

No stories found.