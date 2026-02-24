Yogi Adityanath Singapore Visit: सिंगापूरमध्ये योगींचा 'डंका'! ६६५० कोटींचे करार आणि हजारो नोकऱ्यांची लॉटरी; युपीमध्ये आता येणार परदेशी गुंतवणूक

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या सिंगापूर दौऱ्यात मोठी बाजी मारली आहे. राज्याच्या विकासासाठी आणि तरुणांच्या रोजगारासाठी त्यांनी सिंगापूरच्या बड्या कंपन्यांसोबत कोट्यवधींचे करार केले आहेत. यामुळे उत्तर प्रदेशात आता उद्योगांचे जाळे अधिक घट्ट होणार आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सध्या सिंगापूरच्या दौऱ्यावर असून पहिल्याच दिवशी त्यांनी गुंतवणुकीचा पाऊस पाडला आहे. योगींनी सिंगापूरमधील प्रसिद्ध 'टेमासेक होल्डिंग्स'चे अध्यक्ष टीओ ची हीन आणि त्यांच्या टीमची भेट घेतली. या भेटीत उत्तर प्रदेशातील लॉजिस्टिक्स, आरोग्य सेवा आणि शहरी विकासातील गुंतवणुकीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्री योगी यांनी सिंगापूरच्या कंपन्यांना उत्तर प्रदेशात येण्याचे जाहीर निमंत्रण दिले आहे..या दौऱ्यात सर्वात मोठा करार 'युनिव्हर्सल सक्सेस ग्रुप'सोबत झाला आहे. हा गट उत्तर प्रदेशात ६,६५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. या अंतर्गत जेवर विमानतळ परिसरात १०० एकरवर एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाची 'टाउनशिप' उभारली जाणार आहे. या एकाच प्रकल्पामुळे सुमारे १२,००० नवीन रोजगार निर्माण होतील असा अंदाज आहे. याशिवाय कानपूर-लखनौ हायवेवर ५० एकरमध्ये लॉजिस्टिक्स पार्क उभारण्यासाठी ६५० कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे..आरोग्य क्षेत्रातही मोठे बदल पाहायला मिळणार आहेत. मणीपाल हॉस्पिटलने गाझियाबादमध्ये ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच नोएडा आणि ग्रेटर नोडामध्ये ४० मेगावॅट क्षमतेचा 'हायपरस्केल डेटा सेंटर पार्क' उभारण्यासाठी २,५०० कोटींचा प्रस्ताव समोर आला आहे. यामुळे उत्तर प्रदेश आता केवळ शेतीप्रधान राज्य न राहता तंत्रज्ञानाचे केंद्र बनण्याच्या दिशेने वेगाने पाऊल टाकत आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सिंगापूरमधील गुंतवणूकदारांना खात्री दिली आहे की, राज्य सरकार त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करेल. परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी उत्तर प्रदेशात आता अनुकूल वातावरण असून कायदा आणि सुव्यवस्थाही मजबूत झाली आहे. या करारामुळे केवळ उद्योगच वाढणार नाहीत, तर राज्यातील हजारो तरुणांना त्यांच्या घराच्या जवळच चांगल्या नोकऱ्या मिळतील, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.