Yogi Adityanath : कार्तिक पौर्णिमेला गढमुक्तेश्वरमध्ये 'हर हर गंगे'; सीएम योगींनी हेलिकॉप्टरमधून भक्तांवर केली पुष्पवृष्टी!

Garhmukteshwar : या पवित्र दिवशी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हेलिकॉप्टरने मेळा क्षेत्राची हवाई पाहणी केली आणि गंगेत स्नान करणाऱ्या लाखो भाविकांवर गुलाबाच्या पाकळ्यांची पुष्पवृष्टी केली. जसा आकाशातून फुलांचा वर्षाव सुरू झाला, तेव्हा घाटांवर उपस्थित असलेल्या भाविकांच्या चेहऱ्यावर मोठा उत्साह आणि भक्तीची चमक दिसू लागली. संपूर्ण वातावरण 'हर हर गंगे' आणि 'जय माँ गंगा' च्या जयघोषाने दुमदुमून गेले..संस्कृती आणि अध्यात्माचा गौरव मुख्यमंत्र्यांनी कार्तिक पौर्णिमेच्या या सोहळ्याला राज्याची आस्था, संस्कृती आणि आध्यात्मिक गौरव याचे प्रतीक मानून सर्व भाविकांना शुभेच्छा दिल्या. ते म्हणाले की, "गढमुक्तेश्वरमध्ये होणारा हा स्नानमेळा उत्तर भारतातील सर्वात प्राचीन सांस्कृतिक परंपरांपैकी एक आहे. त्याची पवित्रता आणि व्यवस्था राखणे, ही राज्य सरकारची प्राथमिकता आहे.".UP: मिनी कुंभ'च्या धर्तीवर होणार गढ़मुक्तेश्वर कार्तिक मेळा; सीएम योगींचे कठोर निर्देश, 'सुरक्षा आणि स्वच्छतेला सर्वोच्च प्राधान्य!.मेळ्यात जिल्हाधिकारी अभिषेक पांडे आणि एसपी ज्ञानंजय सिंह सकाळपासूनच व्यवस्थेवर लक्ष ठेवून होते. सुरक्षेसाठी ड्रोन कॅमेरे, महिला पोलीस आणि पीएसी (PAC) पथके तैनात करण्यात आली होती. घाट, पार्किंग आणि रस्त्यांवर स्वच्छता व वाहतुकीच्या व्यवस्थेवर सतत लक्ष ठेवले जात होते. गंगेच्या किनारी झालेले पुष्पवृष्टीचे हे अद्भुत दृश्य भाविकांच्या कायम स्मरणात राहील. २० लाख भाविकांनी लावली डुबकी कार्तिक पौर्णिमेनिमित्त गढ गंगा किनारा सोमवार रात्रीपासूनच श्रद्धा आणि भक्तीचे केंद्र बनला होता. गंगा नदीत डुबकी मारून २० लाखांहून अधिक भाविकांनी मोक्षाची कामना केली..मंगळवारी संध्याकाळपर्यंत गंगा घाटांवर फक्त माणसांची गर्दी दिसत होती. सोमवार रात्रीपासून सुरू झालेले स्नान मंगळवार दुपारपर्यंत सुरू होते. महिलांनी स्नान केल्यानंतर घाट किनारे बसून गंगा आरतीमध्ये सहभाग घेतला. मेळ्यात उभारलेल्या मंडप आणि तंबूंमध्ये भाविक भजन-कीर्तनात मग्न असलेले दिसले. काही कुटुंबांनी तर गेल्या १५ दिवसांपासून इथे तळ ठोकला होता, ज्यांनी आजच्या पवित्र दिवशी मुख्य स्नान केले. बुधवारी सकाळीही मोठ्या संख्येने भाविक स्नानासाठी आले. गंगा आरतीच्या वेळी अद्भुत भक्तीचे वातावरण होते. काही भाविक भजनांवर नाचताना दिसले, तर काही तरुण देवी-देवतांच्या गीतांवर थिरकताना दिसले. पोलिसांकडून संपूर्ण गर्दीवर आणि सुरक्षेवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात आले होते..