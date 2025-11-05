देश

Yogi Adityanath : कार्तिक पौर्णिमेला गढमुक्तेश्वरमध्ये 'हर हर गंगे'; सीएम योगींनी हेलिकॉप्टरमधून भक्तांवर केली पुष्पवृष्टी!

Uttar Pradesh : कार्तिक पौर्णिमेच्या महत्त्वाच्या स्नानपर्वावर उत्तर प्रदेशातील गढमुक्तेश्वर येथे गंगा नदीच्या किनारी आस्थेचा महासागर उसळला होता.
Yogi Adityanath Showers Devotees with Rose Petals from Helicopter

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Garhmukteshwar : या पवित्र दिवशी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हेलिकॉप्टरने मेळा क्षेत्राची हवाई पाहणी केली आणि गंगेत स्नान करणाऱ्या लाखो भाविकांवर गुलाबाच्या पाकळ्यांची पुष्पवृष्टी केली. जसा आकाशातून फुलांचा वर्षाव सुरू झाला, तेव्हा घाटांवर उपस्थित असलेल्या भाविकांच्या चेहऱ्यावर मोठा उत्साह आणि भक्तीची चमक दिसू लागली. संपूर्ण वातावरण 'हर हर गंगे' आणि 'जय माँ गंगा' च्या जयघोषाने दुमदुमून गेले.

Bjp
Uttar Pradesh
election
Ganga River
Yogi Adityanath

