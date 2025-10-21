धक्कादायक! तरुणाने ग्लासात फटाका पेटवला, तेवढ्यातच मोठा स्फोट झाला अन्...; नेमकं काय घडलं?

उत्तर प्रदेशातील नोएडामध्ये एक भयानक घटना घडली आहे. दिवाळीच्या रात्री छिजारसी कॉलनीमध्ये एक २० वर्षीय तरुण काचेत ठेवलेला फटाका फोडत होता. तेव्हा एक शक्तिशाली स्फोट झाला. ज्यामध्ये तो गंभीर जखमी झाला. त्याला ताबडतोब रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. मृताचे नाव शिवा असे आहे..कुटुंबातील सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार, फटाक्याचा स्फोट होताच, काचेचे तुकडे मोठ्या आवाजात सर्वत्र उडाले. काचेचे तुकडे तरुणाच्या शरीरात अनेक ठिकाणी घुसले. ज्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला. घटनेनंतर त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. स्थानिक पोलिसांनी सांगितले की, या तरुणाची प्रकृती गंभीर असल्याने त्याला नोएडा येथील फोर्टिस रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी त्याच्या जखमांवर उपचार सुरू केले..Crime: वहिनी मध्यरात्री खोलीत शिरली, आतून दरवाजा बंद केला, नंतर झोपलेल्या दिराचे गुप्तांग कापले अन्...; कारण काय?.परंतु त्याच्या शरीरात स्टीलचे तुकडे असल्याने आणि मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्यामुळे शिवाला वाचवता आले नाही. मंगळवारी उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. सेक्टर ६३ पोलिस स्टेशनचे प्रभारी निरीक्षक अवधेश प्रताप सिंह यांनी सांगितले की, पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आहे आणि तो शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. पोलीस संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत..पोलिसांनी इशारा दिला आहे की, या प्रकारच्या धोकादायक खेळाचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. यामुळे केवळ व्यक्तीच्या जीवाला धोका नाही तर त्यांच्या सभोवतालच्या लोकांनाही गंभीर धोका निर्माण होतो. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की दिवाळी आणि इतर सणांमध्ये फटाके आणि स्फोटके वापरताना अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे..Crime: धक्कादायक! उपचारासाठी गेलेल्या २१ वर्षीय तरुणीसोबत संतापजनक कृत्य, मुलीनं सांगितली आपबिती, क्रूर डॉक्टर अटकेत.शेजाऱ्यांनी सांगितले की, हा तरुण त्याच्या मित्रांसोबत फटाके फोडण्याच्या तयारीत होता, परंतु कोणालाही याचा घातक परिणाम अपेक्षित नव्हता. तरुणाच्या मृत्यूमुळे त्याचे कुटुंब असह्य झाले आहे. अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना घरात फटाके किंवा अनधिकृत स्फोटके वापरण्यापासून परावृत्त करण्याचे आणि मुलांना आणि तरुणांना या धोकादायक कृत्यांपासून दूर ठेवण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.