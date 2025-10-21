देश

धक्कादायक! तरुणाने ग्लासात फटाका पेटवला, तेवढ्यातच मोठा स्फोट झाला अन्...; नेमकं काय घडलं?

Noida Youth Dies News: एका तरुणाने ग्लासात फटाका पेटवला. त्यानंतर मोठा स्फोट झाला. ज्यामुळे त्या तरूणाचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे.
उत्तर प्रदेशातील नोएडामध्ये एक भयानक घटना घडली आहे. दिवाळीच्या रात्री छिजारसी कॉलनीमध्ये एक २० वर्षीय तरुण काचेत ठेवलेला फटाका फोडत होता. तेव्हा एक शक्तिशाली स्फोट झाला. ज्यामध्ये तो गंभीर जखमी झाला. त्याला ताबडतोब रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. मृताचे नाव शिवा असे आहे.

