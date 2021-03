VIDEO - धावत्या गाडीवर ड्रायव्हरच्या पुश अप्स; हार्ड वर्क केलंस म्हणत पोलिसांकडून 'सत्कार'

लखनऊ - सोशल मीडियावर लोकप्रिय होण्याचासाठी तरुणाई काहीतरी हटके करण्याचा प्रयत्न करत असते. टिकटॉक व्हिडीओचं प्रचंड वेड तरुणाईला लागलं होतं. त्यावर बंदी आल्यानंतर आता अशा प्रकारच्या लहान व्हिडीओसाठी इतर सोशल मीडिया अॅप्सनी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला आहे. यामध्ये इन्स्टाग्राम रिल्स, फेसबुक स्टोरी यांचा समावेश आहे. लहान व्हिडीओ तयार करत असताना काही धोकादायक असे स्टंटही केले जातात. आतापर्यंत असे स्टंट जीवावर बेतल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. तसंच व्हिडीओ करणाऱ्यांमुळे आजुबाजूच्या इतर लोकांच्या जीवालाही धोका निर्माण झाल्याचे प्रकार समोर आले होते. आताही सोशल मीडियावर एक असा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. व्हिडीओमध्ये एक तरुण गाडी चालवता चालवता अचानक ड्रायव्हिंग सीटवरून उठतो आणि रूफवर जाऊन पुश अप्स मारताना दिसतो. त्यावेळी गाडी सुरुच असते आणि तरुण वरती निवांत पुश अप्स मारतो. हा धक्कादायक प्रकार सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी तरुणाला धडा शिकवला आहे. उत्तर प्रदेशातील हा प्रकार असून त्याच्यावर कारवाईसुद्धा करण्यात आली आहे.

काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर तरुणाचा धावत्या गाडीवर पुश अप्स मारत असलेला व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. तरुणाने प्रसिद्धीच्या मोहापायी केलेल्या व्हिडीओची क्लिप व्हायरल झाली आणि ती पोलिसांपर्यंत पोहोचली. त्यानंतर वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी तरुणाचा व्हिडीओसुद्धा सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. त्याच्याविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला असून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.

Some Pushups will only bring you down in the eyes of Law !

Stay Strong, Stay Safe !#UPPCares #UPPolice pic.twitter.com/dvGSjtL2Az

— UP POLICE (@Uppolice) March 13, 2021