Video: अन् त्याच्या चेहऱयालाच लागली आग

उज्जैन (मध्य प्रदेश) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी (ता. 5) जनतेला 9 वाजता 9 मिनिटांसाठी दिवे लावत एकतेचं प्रदर्शन करण्याचे आवाहन केले होते. यावेळी एका युवकाने तोंडात रॉकेल धरून आगीचे लोळ काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याच्या चेहऱयालाच आग लागली. संबंधित व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

मोदींनी केलेल्या आवाहनला देशातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. पण, काही अतिउत्साही नागरिकांनी नको ते पराक्रम केल्याच्या घटना देशभरात घडल्या आहेत. शहरामध्ये रविवारी रात्री एक युवक तोंडातून आगीचे लोळ काढत होता. पण, अचानक त्याच्या चेहऱयाला आग लागली. ही घटना पाहून शेजारील नागरिकांनी धाव घेत त्याला वाचवले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Ujjain #9baje9minute what do to with this guy ? pic.twitter.com/urqWbz7HcE

— Bhopalsocial (@socialbhopal) April 5, 2020