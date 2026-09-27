Athani Crime Case: अनैतिक संबंधासाठी त्रास दिल्याने तरुणाचा खून, मित्राच्या मदतीने महिलेचे कृत्य; अथणीतील घटना

अथणी : अनैतिक संबंधासाठी त्रास देत असल्याने तरुणाचा खून करण्यात आल्याची घटना शनिवारी (ता. २६) बाळीगेरी (ता. अथणी) येथे उघडकीस आली. या प्रकरणी महिला व मारेकऱ्याला अथणी पोलिसांनी पकडले आहे. .रणवीर दत्तासिंग रजपूत (वय ३२) सध्या रा. बाळीगेरी ता. अथणी मूळ रा. संभाजीनगर जयसिंगपूर (महाराष्ट्र) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. श्रीदेवी हिंदूसिंग रजपूत (३२) रा. बाळीगेरी ता. अथणी आणि भैरू श्रीमंत पवार (३७) रा. रोणीहाळ ता. बागेवाडी, जि. विजापूर अशी आरोपींची नावे आहेत. याबाबत अथणी पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, बाळीगेरी येथील रणवीर रजपूत याचा २१ रोजी रात्री खून करण्यात आला. त्याची आई डोळ्यांच्या शस्त्रक्रियेसाठी मिरज येथे गेली होती. .त्यामुळे त्याची आजी लक्ष्मीबाई रजपूत यांच्यासह तो घरी थांबला होता. रणवीर आपल्याला लैंगिक हेतूने त्रास देत असल्याच्या रागातून श्रीदेवी हिने आपला जुना शालेय मित्र भैरू पवार याला माहिती दिली होती. भैरूला १५ दिवसांपूर्वी बाळीगेरी येथे बोलावून रणवीरचे घर दाखवले होते. घटनेच्या दिवशी रणवीरची आई मिरजेला गेल्याने तो आजीसोबत घरी एकटाच असल्याची माहितीही तिने भैरूला दिली होती. .त्यानुसार २१ रोजी रात्री साडेसातच्या सुमारास भैरू दुचाकीवरून बाळीगेरी येथे आला. दुचाकी सुरू होत नसल्याचे सांगून त्याने रणवीरला घराबाहेर बोलावून त्याचा गळा आवळून खून केला. त्यानंतर श्रीदेवीला फोन करून खुनाची माहिती देऊन फरार झाला. दरम्यान, रात्री शेजारील शेतातील व्यक्तीने रणवीरचा भाऊ नारायणला फोन करून रणवीरचा मोबाईल, चप्पल व टॉवेल घराच्या मागे पडल्याची माहिती दिली. .जुन्या वैमनस्यातून खून झाल्याचा संशय व्यक्त करीत त्याने अथणी पोलिसांत तक्रार दिली. पोलिसांना श्रीदेवी हिंदूसिंग रजपूत हिच्यावर संशय आला. श्रीदेवीला अटक केल्यानंतर फरार भैरूचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके स्थापन केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.