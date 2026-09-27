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Athani Crime Case: अनैतिक संबंधासाठी त्रास दिल्याने तरुणाचा खून, मित्राच्या मदतीने महिलेचे कृत्य; अथणीतील घटना

अनैतिक संबंधासाठी त्रास दिल्याच्या रागातून महिलेने शालेय मित्राच्या मदतीने रणवीर रजपूतचा खून; अथणी पोलिसांची दोन्ही आरोपींना बेड्या
Youth Murdered Over Harassment Regarding Illicit Relationship in Athani

Youth Murdered Over Harassment Regarding Illicit Relationship in Athani

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अथणी : अनैतिक संबंधासाठी त्रास देत असल्याने तरुणाचा खून करण्यात आल्याची घटना शनिवारी (ता. २६) बाळीगेरी (ता. अथणी) येथे उघडकीस आली. या प्रकरणी महिला व मारेकऱ्याला अथणी पोलिसांनी पकडले आहे.

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