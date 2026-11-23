आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी आणि त्यांची बहीण वायएस शर्मिला यांच्यातील मालमत्तेचा वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. बंगळुरूमधील येलहंका येथील कौटुंबिक निवासस्थानावरून हा वाद सुरू आहे. रविवारी (२३ नोव्हेंबर) शर्मिला या आई विजयम्मा आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांसह या घराकडे जात होत्या. मात्र कर्नाटक पोलिसांनी त्यांना घरात जाण्यापासून रोखले. न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत पोलिसांनी त्यांचा ताफा दुसऱ्या मार्गाने वळवला..येलहंका येथील हे घर जगन आणि शर्मिला यांच्यातील मालमत्ता वादाचं कारण ठरलं आहे. शर्मिला यांचा या मालमत्तेतही हिस्सा असल्याचा दावा आहे. ही मालमत्ता आपल्या कुटुंबाची असून तिच्यावर आपला अधिकार असल्याचे त्या सांगत आहेत. दुसरीकडे जगन यांनी या घराच्या वापरावर आक्षेप घेतला आहे..३०० रुपये घेतले नाही, ४०० थेट खिशात घातले; RTO पोलिसाच्या 'वसुली'चा व्हिडीओ व्हायरल.न्यायालयाच्या आदेशामुळे प्रवेश बंदबंगळुरूतील देवनहळ्ळी न्यायालयाने २१ नोव्हेंबर रोजी अंतरिम मनाई आदेश दिला आहे. सिलिकॉन बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर हा आदेश देण्यात आला. कंपनीने या मालमत्तेचा ताबा भाडेकरारानुसार आपल्याकडे असल्याचा दावा केला आहे. या आदेशानुसार शर्मिला आणि त्यांच्या वतीने काम करणाऱ्या व्यक्तींना मालमत्तेच्या ताब्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही..शर्मिला यांनी मुलगी अंजलीच्या लग्नाचा कार्यक्रम या घरात करण्यासाठी जगन यांच्याकडे परवानगी मागितली होती. मात्र जगन यांनी सुरक्षेचे आणि गोपनीयतेचे कारण देत परवानगी नाकारली. मोठ्या कार्यक्रमामुळे पाहुणे, केटरिंग कर्मचारी, सजावट करणारे आणि इतर लोकांची मोठी गर्दी होईल. त्यामुळे घरातील सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती..पोलिसांशी हुज्जतरविवारी बंगळुरू विमानतळावरून बाहेर पडल्यानंतर पोलिसांनी शर्मिला यांचा ताफा एअर फोर्स क्रॉसजवळ अडवला. यावेळी शर्मिला यांनी हे आपल्या कुटुंबाचे घर असल्याचे सांगत पोलिसांना जाब विचारला. घरात जाण्यापासून का रोखले जात आहे, असा सवाल त्यांनी केला. पोलिसांसोबत जवळपास २० मिनिटे त्यांची चर्चा सुरू होती. मात्र न्यायालयाच्या आदेशामुळे पोलिसांनी त्यांना पुढे जाण्याची परवानगी दिली नाही. अखेर शर्मिला आणि त्यांच्या आईला हॉटेलमध्ये जावे लागले..वडिलांच्या मालमत्तेवरून वादजगन आणि शर्मिला यांच्यातील मालमत्तेचा वाद नवा नाही. त्यांचे वडील आणि आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वायएस राजशेखर रेड्डी यांच्या निधनानंतर मालमत्तेच्या वाटणीवरून मतभेद सुरू झाले. शर्मिला यांनी जगन यांच्यावर कौटुंबिक मालमत्तेत आपला योग्य हिस्सा न दिल्याचा आरोप केला आहे. २०२१ मध्ये त्या कुटुंबापासून वेगळ्या झाल्या. पुढे त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि आंध्र प्रदेश काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सध्या त्यांच्यावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.