देश

ज्ञानेश कुमारांची मुलगी जिल्हाधिकारी...; २७ वर्षीय तरुणाच्या मृत्यू प्रकरणी आप नेत्याचे गंभीर आरोप

Yuvraj Mehta Death : नोएडात कार अपघातानंतर बचावकार्य वेळेत न राबवल्यानं २७ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आलीय. यावरून आता आम आदमी पार्टीचे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी गंभीर आरोप केले आहेत.
Noida Car Accident 27 Year Old Dies After Delay In Rescue Claims AAP

Noida Car Accident 27 Year Old Dies After Delay In Rescue Claims AAP

Esakal

सूरज यादव
Updated on

नोएडात २७ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर युवराज मेहता याच्या अपघाती मृत्यू प्रकरणामुळे आता आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा आणि बचावकार्यातील त्रुटी यामुळे समोर आल्यात. १६ जानेवारीला रात्री धुक्यात युवरात मेहताची कार बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी नाल्याच्या पाण्यात कोसळली. यावेळी घटनास्थळी प्रसासन आणि बचावपथक असूनही त्याला वाचवता आलं नाही असा आरोप होत आहे. दुर्घटनेनंतर उत्तर प्रदेश सरकारने कारवाई करत नोएडा अथॉरिटीच्या सीईओंना निलंबित केलं. पण यावर आम आदमी पार्टीने आक्षेप घेतला आहे.

Loading content, please wait...
crime
delhi
Noida
SDRF rescue operation

Related Stories

No stories found.