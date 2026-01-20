ज्ञानेश कुमारांची मुलगी जिल्हाधिकारी...; २७ वर्षीय तरुणाच्या मृत्यू प्रकरणी आप नेत्याचे गंभीर आरोप

नोएडात २७ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर युवराज मेहता याच्या अपघाती मृत्यू प्रकरणामुळे आता आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा आणि बचावकार्यातील त्रुटी यामुळे समोर आल्यात. १६ जानेवारीला रात्री धुक्यात युवरात मेहताची कार बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी नाल्याच्या पाण्यात कोसळली. यावेळी घटनास्थळी प्रसासन आणि बचावपथक असूनही त्याला वाचवता आलं नाही असा आरोप होत आहे. दुर्घटनेनंतर उत्तर प्रदेश सरकारने कारवाई करत नोएडा अथॉरिटीच्या सीईओंना निलंबित केलं. पण यावर आम आदमी पार्टीने आक्षेप घेतला आहे..आम आदमी पार्टीचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी सरकारची कारवाई फक्त औपचारिक असल्याचं म्हटलंय. आयएएस अधिकाऱ्यांची काही वर्षांनी बदली होणं ही कठोर कारवाई मानली जाऊ शकत नाही. नोएडाच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांना जबाबदार धरून कारवाई करावी अशी मागणी आपने केलीय. त्यांना राजकीय संरक्षण असल्याचा आरोपही करण्यात आलाय..लेक सोनं तस्करीत तुरुंगात, DGP असलेल्या बापाचं अश्लील व्हिडीओमुळे निलंबन, कोण आहेत IPS के रामचंद्र राव?.नोएडाच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम याच एसडीआरएफ आणि बचावकार्यासाठी जबाबदार आहेत. पण त्यांना वाचवलं जात आहे. नोएडाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत बचावकार्य आणि एसडीआऱएफ येतं. मेधा रूपम या देशाचे निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांची मुलगी आहेत. त्यामुळे तुम्ही विचार करू शकता की अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर खटला चालवणं किती कठीण असेल. दोषी ठरवणं दूरच पण पूर्ण व्यवस्थाच खराब आहे असंही आपचे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी म्हटलं..युवराज मेहताच्या मृत्यू प्रकरणाची दखल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घेतलीय. या प्रकरणी तात्काळ कारवाईचे आदेश मुख्यमंत्री योगींनी दिलेत. तसंच नोएडा अथॉरिटीचे सीईओ लोकेश एम यांना पदावरून हटवत वेटलिस्टवर टाकलंय. तर या प्रकरणी त्रिसदस्यीय एसआयटीची स्थापना करण्यात आली असून पाच दिवसात अहवाल देण्यास सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.