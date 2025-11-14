देश

Zero Poverty Campaign: उत्तर प्रदेशात पात्र लाभार्थ्यांना शोधून दिला जाईल योजनेचा लाभ; योगी आदित्यनाथ यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

Uttar Pradesh Launches Zero Poverty Campaign: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या 'झिरो पॉवर्टी अभियान'अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ दिला जाईल. सात प्रमुख योजनांचा लाभ त्वरित वितरण; कुटुंबांची नोंदणी रेशन कार्डमध्ये सुनिश्चित.
Zero Poverty Campaign

Zero Poverty Campaign

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 'झिरो पॉवर्टी अभियान' (Zero Poverty Campaign) मिशन मोडवर पुढे नेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी सांगितले की, एक महिन्याचे विशेष अभियान चालवून अशा सर्व पात्र लाभार्थ्यांना ओळखले जावे, जे कोणत्याही कारणामुळे अद्याप सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित आहेत.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Development
CM Yogi Adityanath
Benefit
schemes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com