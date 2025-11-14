Zero Poverty Campaign: उत्तर प्रदेशात पात्र लाभार्थ्यांना शोधून दिला जाईल योजनेचा लाभ; योगी आदित्यनाथ यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 'झिरो पॉवर्टी अभियान' (Zero Poverty Campaign) मिशन मोडवर पुढे नेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी सांगितले की, एक महिन्याचे विशेष अभियान चालवून अशा सर्व पात्र लाभार्थ्यांना ओळखले जावे, जे कोणत्याही कारणामुळे अद्याप सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित आहेत..मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, प्रत्येक पात्र कुटुंबाला सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणे, हेच 'ज़ीरो पॉवर्टी अभियान'चे मूळ उद्दिष्ट आहे. विभागीय अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही पात्र कुटुंबाला सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाणार नाही..UP: सीएम योगींची गर्जना! मुलींच्या सुरक्षेशी खेळ केला, तर पुढच्या चौकात यमराज तयार उज्ज्वला योजनेतून महिलांना मोठं गिफ्ट.पहिल्या टप्प्यात 'या' योजनांवर लक्षया अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात खालील सात महत्त्वाच्या योजनांचा लाभ लोकांना दिला जाईल:1. रेशन कार्ड (Ration Card)2. दिव्यांगजन पेन्शन (Divyangjan Pension)3. विधवा पेन्शन (Widow Pension)4. वृद्धावस्था पेन्शन (Old Age Pension)5. पीएम किसान सन्मान निधी (PM Kisan Samman Nidhi)6. प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana)7. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)निश्चित कालमर्यादेत काम पूर्ण करण्याचे आदेश.मुख्यमंत्री योगी यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे सूचना दिल्या आहेत:• १५ नोव्हेंबरपर्यंत: पहिल्या टप्प्यातील सर्व योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना त्वरित दिला जावा.• ३० नोव्हेंबरपर्यंत: दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत येणाऱ्या योजनांच्या सत्यापनाची प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण केली जावी..CM Devendra Fadnavis: वंचितांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी कटिबद्ध: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; राज्यात २५ लाख दीदींना लखपती केले .अधिकाऱ्यांनी या अभियानाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घ्यावा. तसेच, ओळखल्या गेलेल्या कुटुंबांचे प्रधानमंत्री किंवा मुख्यमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अर्ज सुनिश्चित करावेत. यासोबतच, सर्व लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाचे संपूर्ण नाव रेशन कार्डमध्ये नोंदवले गेले आहे की नाही, याचीही तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.