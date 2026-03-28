Kashmir Tragedy: जम्मू-काश्मीरमध्ये बर्फाचा ढिगारा वाहनावर कोसळला; हिमस्खलनात सात जणांचा मृत्यूसकाळ

जम्मू-काश्मीरमधील झोजिला खिंडीत आज हिमस्खलन होऊन प्रवाशांच्या वाहनावर बर्फाचा मोठा ढिगारा कोसळला. या अपघातात सात जणांचा मृत्यू झाला, तर पाच जण जखमी झाले. बचाव पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक प्रवासी वाहन या भागातून जात असताना अचानक हिमस्खलन झाले. यामुळे वाहन बर्फाखाली गाडले गेले. या दुर्घटनेत वाहनातील सात प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला. जखमी झालेल्या पाच जणांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. घटनेची माहिती मिळताच सीमा रस्ते संघटना (बीआरओ) आणि पोलिस दलाच्या पथकांनी घटनास्थळी धाव घेऊन ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांना बाहेर काढण्याचे काम सुरू केले. .लडाखचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी या घटनेबाबत दुःख व्यक्त केले आहे. सक्सेना यांनी कारगिलचे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना तातडीने घटनास्थळी भेट देऊन मदत व बचाव कार्याचा वेग वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत.