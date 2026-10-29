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Mehmaan Mode: आता 'मेहमान मोड' ऑन करा आणि पाहुण्यांसोबत बिनधास्त जेवण ऑर्डर करा! काय आहे झोमॅटोचे नवे फिचर?

Zomato plans to introduce a Mehmaan Mode: पाहुण्यांसोबत ऑनलाइन जेवण मागवताना होणारा संकोच दूर करण्यासाठी झोमॅटोवर नवे फिचर दाखल होणार आहे. सोशल मीडियावरील ग्राहकाची कल्पना दीपिंदर गोयल यांनी आणली प्रत्यक्षात
Zomato Mehmaan Mode

Zomato plans to introduce a Mehmaan Mode

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi : तुमच्या घरी पाहुणे आले असतील आणि तुम्हाला पाहुण्यांसाठी जेवण ऑनलाइन ऑर्डर करायचे असेल तर अनेकदा मेन्यूवरील पदार्थांच्या किमती दाखवाव्या की नाही, असा प्रश्न पडलाच असेल. गेस्ट आल्यानंतर प्रत्येक होस्टची ही अडचण समजून घेऊन त्यावर मार्ग काढण्यासाठी ऑनलाइन डिलिव्हिरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोने नवी शक्कल लढवलेली आहे.

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