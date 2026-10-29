Mehmaan Mode: आता 'मेहमान मोड' ऑन करा आणि पाहुण्यांसोबत बिनधास्त जेवण ऑर्डर करा! काय आहे झोमॅटोचे नवे फिचर?

New Delhi : तुमच्या घरी पाहुणे आले असतील आणि तुम्हाला पाहुण्यांसाठी जेवण ऑनलाइन ऑर्डर करायचे असेल तर अनेकदा मेन्यूवरील पदार्थांच्या किमती दाखवाव्या की नाही, असा प्रश्न पडलाच असेल. गेस्ट आल्यानंतर प्रत्येक होस्टची ही अडचण समजून घेऊन त्यावर मार्ग काढण्यासाठी ऑनलाइन डिलिव्हिरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोने नवी शक्कल लढवलेली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Flipkart सुरू करणार फूड डिलिव्हरी! Zomato आणि Swiggy ला टक्कर; ८ हजार कर्मचारी करत आहेत टेस्टिंग....पाहुण्यांना त्यांच्या आवडीचे पदार्थ निवडता यावेत; मात्र किमती पाहून त्यांना संकोच वाटू नये, यासाठी झोमॅटोवर एक नवे फिचर अॅड केले जाणार आहे. एका ग्राहकाने सोशल मीडियावर सुचवलेली ‘मेहमान मोड’ ही संकल्पना झोमॅटोचे सहसंस्थापक दीपिंदर गोयल यांनी स्वीकारली असून, ती लवकरच रोल आऊट होणार आहे..Tecno Spark 50S 5G लाँच; 6,500mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेरा! Amazon वर होणार सेल सुरू; किंमत फक्त... .आयुष्मान अग्रवाल या मार्केटिंग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्याने लिंक्डइनवर गोयल यांना टॅग करून अशा पद्धतीचा पर्याय उपलब्ध करून देता येऊ शकतो अशी संकल्पना मांडली होती. झोमॅटोवर ‘मेहमान मोड’ असावा, ज्यामध्ये जेवणाची ऑर्डर देताना मेन्यूमधील पदार्थांच्या किमती पाहुण्यांना दिसणार नाहीत, अशी त्यांची सूचना होती. .त्यामुळे यजमानाला आपला फोन पाहुण्यांच्या हातात देता येईल आणि प्रत्येकजण आपल्या आवडीचे पदार्थ निवडू शकेल. ऑर्डर निश्चित झाल्यानंतर यजमान फोन परत घेऊन पैसे भरू शकेल, असा सगळा मामला आहे. .या सूचनेला उत्तर देताना दीपिंदर यांनी हे फिचर याच आठवड्यात रोल आऊट करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. सणासुदीच्या काळात पाहुण्यांसोबत जेवण मागवताना होणारा संकोच कमी करण्यासाठी हे फिचर उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, त्याचा लूक नेमका कसा असेल आणि ते सर्वांना कधीपासून उपलब्ध होईल, ही माहिती अद्याप गुलदस्तात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.